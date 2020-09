El PSOE vuelve a salvar a Podemos de explicar su financiación irregular en el Congreso

El PSOE ha vuelto a salvar a su socio de coalición, Unidas Podemos, de explicar en el Congreso de los Diputados la presunta financiación irregular que desveló el Tribunal de Cuentas. Con la connivencia de sus aliados nacionalistas, los partidos que forman el Gobierno han rechazado esta mañana en la Junta de Portavoces elevar al Pleno la petición de crear una comisión de investigación sobre este polémico asunto.

De esta forma, el PSOE bloquea definitivamente la creación de esta comisión, a pesar de que en la Mesa del Congreso no se opuso a que prosperase su recorrido parlamentario, tras darle plácet los letrados de la Cámara la pasada semana. Y lo hace, además, aunque algunos miembros del Gobierno habían animado a Iglesias a dar explicaciones por estas cuestiones, unas declaraciones que no sentaron bien en el seno de Unidas Podemos. No es la primera vez que los socialistas salen al auxilio de los morados ante las propuestas del PP que, como en ocasiones anteriores, han contado con el apoyo de Ciudadanos y Vox para investigar estas presuntas irregularidades.

La defensa cerrada del PSOE a sus socios de coalición se certificó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha calificado estos indicios como una “cortina de humo”, considerándolos además “absolutamente falsos”, señalando que lo que busca el PP es tapar sus propios casos de corrupción que “les persiguen desde hace 15 años”.