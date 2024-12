La declaración de Ábalos no preocupa a Koldo: "No dice en ningún momento que hiciese algo mal"

En el entorno de Koldo García la declaración de José Luis Ábalos no parece haber hecho mella, en la medida en que consideran que, lejos de señalar a quien fuera su subordinado, el que fuera ministro de Transportes se ha limitado a «delimitar» sus funciones, sin «descargar» responsabilidad alguna en su exasesor. «No ha dicho en ningún momento que Koldo hiciese algo mal», insisten esas mismas fuentes.

La comparecencia de Ábalos en el Supremo, hacen hincapié, no cambia su intención de declarar ante el juez –en su caso también por primera vez, pues en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado febrero se acogió a su derecho a no declarar–. Previsiblemente, acudirá al alto tribunal dispuesto no solo a contestar las preguntas de su defensa, sino también las que realicen tanto el magistrado Leopoldo Puente como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Aunque, sin embargo, se inclina por no contestar a las acusaciones populares que representa el PP, al igual que ha hecho Ábalos, quien ha justificado esa decisión en que de responder estaría «legitimando» la denuncia de la formación de Feijóo contra él.

Fuentes próximas al exasesor del entonces ministro de Transportes señalan respecto a su comparecencia judicial y sus referencias a Koldo García que únicamente le ha atribuido la supervisión de determinadas gestiones de carácter personal, entre ellas la «gestión de alquileres» (en referencia a ese contrato con Aldama de alquiler con opción de compra de un piso en el Paseo de la Castellana que, según el comisionista, garantizaba a Ábalos el cobro de futuras comisiones, algo que el exdirigente socialista niega).

La intención de Koldo García ante el juez, apuntan, será por tanto más «responder a todo lo que se le pregunte» que «desmontar» informes de la UCO, algo que según inciden ya ha hecho por escrito respecto al incremento patrimonial que el juez atribuye al cobro de comisiones de la supuesta trama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Ábalos en sus informes «un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, De Aldama y la organización criminal dinamizada por este último». Asimismo, pone de relieve la existencia de una «relación de carácter económico entre De Aldama y Koldo-Ábalos».

En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama aseguró que pagó 250.000 euros a Ábalos en comisiones por su supuesta intermediación en la adjudicación de los contratos de mascarillas y otros cien mil a Koldo, aunque según refirió el entonces ministro le llegó a pedir dos millones de euros y su asesor, 500.000.