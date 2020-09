Bronca de Cifuentes por la corrupción: “Nos dijo es que metiésemos todo ese tema en el congelador”

El programa “Todo es mentira”, presentado por Risto Mejido, ha entrevistado hoy a José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó la “trama Gürtel”, que ha hablado de las consecuencias que tuvo para él denunciar mientras que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba en directo en el plató del programa. "Las responsabilidades no son solo personales, no. Ese partido tendrá que responder ante esta sociedad algún día de alguna manera”, empezó diciendo el concejal para luego añadir que “siempre tengo miedo”.

J. L. Peñas: "jamás ningún tribunal ha dicho que yo haya mentido en nada"@ccifuentes: "voy a repasar las grabaciones porque a lo mejor tengo que tomar acciones legales. Jamás he hablado con él" https://t.co/mSrxSSLDvN#TodoEsMentira10S pic.twitter.com/kAlZeDXuES — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 10, 2020

Después relatar su historia, el exconcejal del PP se enfrentaba a Cristina Cifuentes que se encontraba en el plató en directo: “Lo primero es decir que muy positivo que tu denunciaras y sacases a la luz todo el caso Gürtel’. Pero tienes que reconocer que tú participabas de eso y por eso estás condenado”, decía Cifuentes mientras subía el tono de la conversación y comenzaba un cruce de acusaciones.

J. L. Peñas: "esto es lo peor para mí, que a mi hijo le digan en el colegio que su padre es un ladrón. Hablé con Cristina sobre la trama y me dijo que la metiéramos en el congelador y se olvidaría"@ccifuentes: "Eso es mentira" https://t.co/mSrxSSLDvN#TodoEsMentira10S pic.twitter.com/023VDn0nkH — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 10, 2020

“En el año 2005 yo estuve en Génova hablando con mucha gente intentando explicar lo que estaba pasando. Hablé con Cristina Cifuentes y ella lo que nos dijo es que metiésemos todo ese tema en el congelador”, aseveraba el exconcejal del PP mientras Cristina Cifuentes estallaba negando las acusaciones. “¡Jamás he mirado yo hacia otro lado cuando he visto un caso de corrupción!”, le espetaba la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.