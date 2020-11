El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha tenido un encontronazo con el periodista de El País, Carlos Cue, durante su entrevista en “La hora de la 1″ cuando le preguntaba si creía en la libertad de prensa y le reprochaba que sus compañeros estuvieran vetados en ruedas de prensa como la que se va a celebra hoy en Cataluña donde Santiago Abascal anunciará el eje sobre el que se va centrar la campaña para las elecciones catalanas que previsiblemente serán el 14 de febrero. El diputado de Vox insistió en que El País tergiversa los argumentos de Vox, que “dice una cosa y ellos publican otra”. “Ustedes no son periodistas, son propagandistas de la mentira”, al tiempo que criticó que siempre tratan de “rebuscar” para “confundir”. Son “activistas de la propaganda”. Al tiempo subrayó que en Vox sí que creen en la libertad de prensa, en la libertad informativa, en la veracidad informativa, en la objetividad”, y por ello insistió en que “no podemos aceptar que medios que se han convertido en panfletos propagandísticos” a sus ruedas de prensa.

Sobre las elecciones catalanas se mostró convencido de que Vox dará el sorpasso al PP y garantizó que su partido no hará como hizo Inés Arrimadas que fue incapaz de presentar una candidatura a la Generalidad y que, en cuanto pudo “abandonó” a los catalanes viniéndose a Madrid. “Garriga ha hecho justo el proceso inverso, es un diputado en el Congreso que deja su escaño y vuelve a Cataluña”. El diputado de Vox sitúa a su formación en Cataluña como la primera fuerza no independentista en la que no incluye al PSC porque “aunque no lo digan, se pasan el tiempo barriendo para los independentistas y está claro que se están aprovechando de sus votos” y recordó que “aún nos queda asistir a los indultos de los responsables del golpe de Estado del 1-O”.

En cuanto a la violencia machista, Ortega Smith ha insistido en que su formación política condena todo tipo de violencias contra la mujer, que las leyes actuales no la protegen y que la violencia no tiene género. Subrayó que también hay mujeres lesbianas maltratadas por sus parejas que no se sienten amparadas por esa norma, una ley que dijo lo que hace es criminalizar al hombre por el mero hecho de serlo. “Para el que maltrata a una mujer no sale a la calle y pega a todas las mujeres. No es el ataque por el hecho de ser mujer sino por ser su mujer que cree que es de su propiedad”. “Llevar a la aberración antijurídica y contraria de cualquier dictamen médico el hecho de que los hombres llevan innato el gen de la violencia es una aberración. Hay hombres violentos, pero también mujeres violentas”. Ortega Smith indicó que Vox es el único que lucha contra todo tipo de violencias contra cualquier mujer y que pide cadena perpetua para los maltratadores y violadores. “Hay que hablar de gente violenta, de delincuentes y criminales, sean hombres o mujeres”. También defendió la apuesta de su partido porque haya una ley sobre violencia intrafamiliar.

El diputado de Vox también se refirió al recién fallecimiento de Maradona de quien dijo que su figura le parece “controvertida”. Indicó que a él le produce una “sensación complicada”. Como español y argentino, “vi como muchos chavales veían en él un ídolo, aquel que conseguía salir de una clase social humilde y convertirse en una figura mundial. Sin embargo, indicó que “cuando se acercó a la droga, pegando a mujeres o defendiendo regímenes totalitarios, para muchos jóvenes se ha caído”