A continuación ofrecemos un avance de la entrevista al general Miguel Ángel Villarroya, Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), quien desde hace ocho meses dirige la lucha de las Fuerzas Armadas contra el coronavirus, primero en la “Operación Balmis” y ahora en “Baluarte”. Mañana, íntegra en LA RAZÓN.

-¿Qué balance hace de estos ocho meses de pandemia y de la labor de las Fuerzas Armadas?

-El balance de la pandemia es desastroso, es un desastre nacional. En cuanto al apoyo de las Fuerzas Armadas a la población, creo que hemos cumplido con nuestro deber, hemos estado donde nos han solicitado apoyo. ¿Si estoy satisfecho? Por una parte, sí, porque las Fuerzas Armadas han estado a la altura. Por otra, no, porque la situación que vivimos es una tragedia.

-¿Participarán las Fuerzas Armadas en el traslado o gestión de la vacuna?

-Nosotros estamos dispuestos a cumplir la misión que se nos asigne. Cualquier cometido que nos den a la hora de aportar algo a la campaña global de vacunación, allí estaremos.

–¿Qué le diría a quien pide recortar en Defensa para invertir en Sanidad?

-Que tiene un concepto muy desfasado de lo que es la Defensa. La Defensa es un elemento integral de la seguridad nacional y la herramienta que te va a permitir desarrollar una sociedad libre y en paz. Necesitamos Educación, Sanidad... pero sin seguridad, sin defensa, lo demás no sirve. El que me diga que hay que gastar más en Sanidad y menos en Defensa no está en la realidad.