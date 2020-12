Los funcionarios de prisiones, pendientes del voto de ERC para mejorar sus condiciones laborales

Siempre han recibido el apoyo de todos los grupos políticos. Todos les han dicho que tienen razón, que son son olvidados de Interior, que no trabajan en unas condiciones dignas y que, llegado el momento, les brindarían su apoyo. Pues ese momento ha llegado. Esa tarde se vota en el Congreso de los Diputados las enmiendas a los Presupuestos y, entre ellas, Ciudadanos presenta una que afecta a los funcionarios de prisiones. Supondría una mejora en sus condiciones retributivas a “coste cero” para el Gobierno, ya que supondría simplemente una reordenación de los conceptos, según explican desde la asociación que ha impulsado la iniciativa Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). “Hemos ido quitando parte de la masa salarial destinada a otros conceptos, sin eliminarlos: por ejemplo parte de lo destinado a “protocolo”, o a “gastos diversos”, parte de lo destinado a “trabajos realizados por otras empresas”... siempre detrayendo de partidas no esenciales”, explica Elena Getino, portavoz de TAMPM. Es decir, no es necesario ningún incremento presupuestario en lo destinado a Prisiones, simplemente reorganizar las partidas destinadas a la Sección 16 del Ministerio del Interior.

Con todos estos “pellizcos” de distintos ítems han logrado cuadrar unas cuentas por las que todos los funcionarios de prisiones y todo el personal laboras que trabaja en las prisiones cobrarían 200 euros más. Concretamente, según Getino, serían 5.446.000 euros para el personal laboral (compuesto ahora por 1.045 trabajadores a 14 pagas) y cerca de 60 millones para los funcionarios, ahora mismo 21.549 personas.

“Pensábamos que lo teníamos prácticamente hecho pero los pactos ha nivel global han tenido más peso”, reconoce la portavoz que, a unas horas de la votación, se muestra algo escéptica con el resultado que pueden conseguir. Su pronóstico es contar con los votos favorables de todo el bloque de la derecha, Compromís, Más País, Teruel Existe y BNG pero les faltaría la abstención que ERC, que sospechan que pueden votar en contra al tratarse de una iniciativa presentada por Ciudadanos. Aún así, los funcionarios no pierden la esperanza de que les reconozcan su trabajo. “Hemos intentado hablar con todos y nos dicen que tenemos razón pero la vida en intramuros no importa mucho. Tenemos la sensación de que siempre es fácil dejarnos para la siguiente”, asegura Getino.