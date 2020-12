Sánchez intenta cerrar una reunión con Mohamed VI tras la crisis abierta por Iglesias

El próximo 17 de diciembre se celebrará en Rabat la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. Una cita que parecía propicia para que se produjera un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el monarca Mohamed VI. Sin embargo, a día de hoy la bilateral no está cerrada, lo que supondría un hito, por ser el primer jefe del Ejecutivo español en las dos últimas décadas que no se entrevista con el soberano alauita tras la RAN. Desde el entorno real marroquí se excusan en que “la agenda del rey está completa” y en la “seguridad sanitaria por la Covid-19” para no recibir a Sánchez, según publica El Español.

Las relaciones con Rabat no son lo fluidas que fueron en el pasado. Tras ser investido, el presidente no eligió Marruecos para su primer viaje oficial, como es tradición. Posteriormente, se produjeron otros gestos que no gustaron, como el posicionamiento en relación con el Sáhara Occidental y la alianza con Francia en los conflictos del Sahel y Libia. El último de estos agravios fue la petición del vicepresidente Pablo Iglesias de “un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

En este clima de confrontación se encuadra la próxima cumbre y en Moncloa hacen equilibrios para negar que la falta de un encuentro entre Sánchez y Mohamed VI esté propiciada por la crisis abierta por Podemos. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trabaja con “interés y entusiasmo” en esta “reunión al más alto nivel” para la que se están “ultimando los últimos detalles”. Dentro de estos flecos pendientes estaría la citada bilateral. En Moncloa quieren “estrechar las relaciones con Marruecos” pero intentan asumir las excusas del reino alauita como propias, apelando a “circunstancias excepcionales” y “medidas de cautela y movilidad” a las que obliga la crisis del coronavirus.

Montero aseguró que “no hemos recibido ninguna queja de Marruecos” sobre las declaraciones de Iglesias sobre el Sahara y esperan a que “se acerque la fecha” de la RAN, dentro de 15 días, para “ver si la delegación española se va a poder desplazar y ver si se puede recibir por todos los que queremos”. La portavoz ha asegurado que “habrá o no audiencia en función de la capacidad de ponerlo en común con Mohamed VI” y quiso desligar “de cualquier malestar” la posibilidad de que no llegue a producirse.