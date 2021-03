Rajoy y Aznar declararán el 24 de marzo como testigos en el juicio de la Caja B del PP

Los expresidentes del Partido Popular y del Gobierno José María Aznar y José María Aznar declararán, por este orden, como testigos el 24 de marzo a partir de las 12.00 horas en el juicio de la Caja B del PP, según han acordado los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional que componen el tribunal.

En su declaración, Bárcenas señaló a Mariano Rajoy como uno de los dirigentes que habría percibido dinero negro de la Caja B. Además, aseguró que cuando cerró la misma, entregó hasta 25.000 euros al ex presidente del Gobierno.

El ex tesorero completó que pagó complementos a Rajoy en negro para compensar, dijo, las mermas salariales en las nóminas de los altos cargos tras la victoria electoral del Partido Popular en 1996, pues hasta ese momento el partido les abonaba una cantidad mensual como «gastos de representación» que sí procedía de la contabilidad oficial.

En su testimonio, el ex senador por Cantabria dijo que quién decidió que se pagaran esos sobresueldos con dinero negro fue el ex secretario general, en aquel momento Francisco Álvarez-Cascos, “y que eso se mantuvo hasta 2008», defendió el ex tesorero. Según manifestó, cuando se incorporó el siguiente secretario general, el entonces tesorero Álvaro Lapuerta le informó “de lo que se está haciendo» y se continuó haciendo de la misma manera con los siguientes secretarios generales, entre ellos Javier Arenas, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.