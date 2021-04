Los independentistas plantan a la Reina Letizia en el homenaje a Clara Campoamor en el Congreso

Los partidos independentistas continúan con su ofensiva contra la Corona. Si en la conmemoración del 23-F en el Congreso, ERC, PNV, JxCAT y Bildu declinaron la invitación de la Cámara Baja por la presencia del Rey Felipe VI, este lunes han vuelto a emular su actitud y han dado plantón a la Reina Letizia en el acto de conmemoración que celebra el Congreso de los Diputados a la impulsora de la política feminista Clara Campoamor, por el 90 aniversario de la aprobación de voto femenino.

La Reina Letizia ha presidido hoy el acto en el que se han mostrado varios objetos personales de Clara Campoamor como trabajos propios realizados en 1918 para acceder al Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes o dos libros escritos por ella misma como “El derecho de la Mujer” y “El voto femenino y yo: mi pecado mortal”. Todos donados por la Fundación Clara Campoamor en el año 2006. Al acto, han acudido también la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, así como los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos, y grupos Plural y Mixto.

A #ClaraCampoamor le debemos el pasaporte a la plena ciudadanía de las mujeres en España.



Hoy le hemos rendido homenaje en un acto presidido por S. M. la Reina @CasaReal en el @Congreso_Es, con @meritxell_batet y @carmencalvo_



📜https://t.co/NsJia028C8

📽️https://t.co/sfQPZWWJhw pic.twitter.com/XVo2jiQF3H — Pilar Llop Cuenca (@pilar_llop) April 12, 2021

Desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián ya se mostró en contra la semana pasada de que fuese la Reina Letizia quien presidiera el acto. A su juicio, Campoamor “se sentiría muy entristecida y casi, casi humillada porque alguien como Letizia Ortiz, a quien no vota nadie, se atreviera noventa años después a ir al Congreso e intentar representar ni siquiera un átomo” de lo que ella representaba. El portavoz republicano justificó su ausencia en el acto de esta mañana asegurando que no estaba de acuerdo con que “la representante de una institución tan corrupta, antidemocrática, reaccionaria, antifeminista y a la que no vota nadie, se atreva a querer representar el espíritu y la figura de una persona, de una mujer tan extraordinaria como Clara Campoamor, que consiguió y defendió cosas tan extraordinarias en tiempos tan difíciles”.

Desde Bildu, su diputado Jon Iñarritu ve una “clara intencionalidad de aprovechar los diferentes actos presididos por el rey o la reina para reivindicar, ensalzar y poner en valor la monarquía en un momento tan delicado como el actual”.

¡Claro, que mejor idea que invitar a una persona que no le ha votado nadie para homenajear a la impulsora del voto femenino Clara Campoamor! https://t.co/JMqLanLdM7 — Jon Inarritu (@JonInarritu) April 6, 2021

La portavoz de JxCAT, argumentó en redes sociales que “es curioso que aquellos que han encarcelado a un Gobierno para poner urnas, hagan un homenaje a la impulsora del voto femenino. Y aún más curioso que inviten a una reina que nadie ha votado”, informa Efe.

El Gobierno reactivará el premio Clara Campoamor

Tras el acto conmemorativo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Ejecutivo y las Cortes Generales van a “revitalizar” el “Premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor”, después de años sin convocarse, para honrar el legado de quien fue la impulsora del sufragio universal en España en 1931.

“La historia y la memoria de las mujeres son muy importantes para la memoria común y la política de nuestro país”, ha afirmado Calvo, quien ha considerado oportuno reactivar la concesión de un galardón que reconoce la trayectoria de una mujer insigne con “el nivel de excelencia que corresponde” a la colaboración entre el Gobierno y las Cortes, ha apuntado la vicepresidenta. El premio en cuestión correspondía al ministerio de la Presidencia, el Congreso y el Senado y fue aprobado en Consejo de Ministros en el año 2006, sin embargo, en el año 2009 se interrumpió su convocatoria.. Tiene por objeto reconocer aquellas obras, trabajos o estudios de especial relevancia que versen sobre la participación de la mujer en la vida pública, y especialmente en la actividad parlamentaria.