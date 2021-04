Desmontando los datos del polémico cartel de Vox y los MENAs

Ayer por la tarde, corrió como la pólvora la imagen del cartel que la formación Vox pegó en una de las estaciones de metro más transitadas por los madrileños. En la concurrida para de Sol apareció el siguiente mensaje “un MENA 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes”. A pesar de que el cartel no afirma que los menores inmigrantes no acompañados reciban esa cuantía, rápidamente en las redes se empezó a asociar esa cuantía con los MENAs, pese a que es mentira.

Hoy, precisamente, ese cartel ha protagonizado uno de los rifirrafes durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso donde el Ejecutivo ha censurado enérgicamente su publicación y ha acusado a la formación de fomentar el odio contra este colectivo. También el jefe de la oposición, Pablo Casado, ha criticado este cartel y ha asegurado que “en campaña no vale todo y no se puede hacer publicidad engañosa”, en referencia a los datos que maneja la formación que no son reales.

¿Cómo se ha calculado este dato? La Consejería de Políticas Sociales y Familia aseguran que en el año 2020 se destinaron 96.100.000 € para 1.903 plazas en centros residenciales para todos los menores. Aquí se incluyen extranjeros, españoles y los citados MENAs (Menores Extranjero No Acompañados”. Si dividimos esa cifra con entre 12 meses, obtenemos la cantidad mensual sería de 4.208€ por menor, a la que hace mención el cartel. Sin embargo, esta cuantía se destina a las asociaciones -nunca a los menores- para cubrir gastos como el salario de los agentes sociales que trabajan con los menores, el mantenimientos de los centros en los que alojan o los programas educativos en los que participan, entre otros.

Según los datos, la Comunidad de Madrid se hace cargo de 3.709 menores con medidas de protección, de los cuales 2.637 son españoles; 1.072 son extranjeros y de ellos, un total de 269, serían MENAs.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido preguntada por esta campaña en una entrevista en la cadena SER y ha vuelto a desmentir a Vox: “Te exponen la renta no contributiva de una mujer mayor y el coste de mantenimiento de un menor, que no es cierto y es más pequeño. También podría compararlo con otras personas que las administraciones sí mantenemos al 100% desde el punto de vista sanitario, etc. Ni siquiera lo que expone ese cartel es cierto”.

La dirigente “popular” se ha mostrado contraria a la postura de Vox respecto a los MENA. “Cuando dice que no todos los hombres son agresivos por el hecho de ser hombres, no lo comparto. Pero tampoco todos los extranjeros son delincuentes por el hecho de serlo”, ha afirmado.

Por último, no es la primera vez que Vox carga contras los MENAs La candidata del partido a las elecciones autonómicas, Rocío Monasterio, ha arremetido en la mayoría de sus mítines contra este colectivo, al que acusan de inseguridad. De lo que no hay duda es que con este cartel, la formación ha logrado un golpe de efecto que sin duda protagonizará parte del debate a seis de esta noche.

Vox defiende sus datos

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha defendido la “veracidad” de los mensajes de la campaña, a través de redes sociales, Monasterio ha desgranado sus argumentos acompañados de una serie de documentos con acuerdos de Gobierno en la Comunidad de Madrid para demostrar que se paga “una media de 4.741,24 euros al mes por MENA”.