Hoy he ido a correos a enviar un paquete a un familiar. Muy personal, por cierto.

Pido el ticket y me entregan esto.

No estoy censada en la comunidad de Madrid, y jamas lo he estado.

Cómo puede poner en ese papel “voto emitido” si solo he enviado un pequeño paquete personal??? pic.twitter.com/AfXs2IzGkJ