Susana Díaz cree que el PSOE debe hacer un esfuerzo para escuchar "todas las opiniones" dentro del partido

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no entiende las críticas que varios ministros del Gobierno han hecho hoy a Emiliano García-Page en el marco del Comité Federal del PSOE que se ha celebrado este sábado.

Díaz, que fue defenestrada por Sánchez cuando este volvió a la Secretaría General del PSOE, ha sido entrevistada en el programa La Sexta Xplica este sábado por la noche. Ahí es donde la exdirigente política ha enfatizado que el partido ha hecho en los últimos años un "esfuerzo" por "entender las opiniones" de otras formaciones políticas con las que llegar a acuerdos, refiriéndose así a los socios del Gobierno de coalición.

Por esa misma razón, Susana Díaz considera que ese mismo esfuerzo se debería hacer para entender que haya opiniones distintas en el seno del mismo partido.

No pone la mano en el fuego

Preguntada por si el PSOE es un partido corrupto, Susana Díaz ha rechazado tal aseveración. "Lo que ha habido es que unos presuntos golfos sinvergüenzas han robado en un ministerio: me da rabia que se esté señalando al PSOE porque el PSOE no es un partido corrupto. Después de lo que pasó con Filesa el partido puso muchos controles y es muy complicado que entre financiación ilegal".

Pero preguntada por si pondría la mano en el fuego, Díaz ha asegurado que ella solo pone la mano en el fuego por su madre y por sus hijos.

Díaz también ha sido cuestionada por Francisco Salazar, quien iba a ser el adjunto a la Secretaría de Organización resultante del Comité Federal de este sábado. "No lo he tratado personalmente. No me he tomado un café con él y no sé cómo es en las relaciones humanas". Salazar ha rechazado asumir el puesto después de que a primera hora de este sábado trascendieran acusaciones por comportamiento inadecuado con mujeres.

La tripulación falla

En el Comité Federal de este sábado, Pedro Sánchez ha asegurado que el capitán del barco "no se desentiende cuando hay mala mar". Haciendo la misma analogía, Susana Díaz ha opinado que "la tripulación está fallando" y cuando la tripulación falla "y los últimos secretarios de Organización fallan e incluso los posibles revulsivos fallan" lo que "quizá" se debería hacer es "revisar la tripulación".

"Este partido tiene mucho talento y habrá gente que aunque tenga opiniones distintas va a remar junto a su secretario general".

También se ha expresado sobre la idea de que el Gobierno trate de resistir hasta las elecciones de 2027. "La resistencia la entiendo pero también hay dudas, no sabemos qué va a pasar mañana. Si resistimos igual es porque ya conocemos el resultado, que va a entrar la derecha y la ultraderecha". "El partido está herido y seguir así es una agonía". "Es una muerte a pellizcos", ha referenciado.

Ha aceptado que "la tentación de un dirigente" siempre va a ser "rodearse de la gente de confianza". Sin embargo, ha recordado la expresidenta andaluza, "la situación es muy delicada, la calle está muy dura, los militantes están sufriendo y los votantes están desconcertados. Incluso los cuadros están asustados pensando en qué es lo que saldrá al día siguiente", ha lamentado.