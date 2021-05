Piden que se prohíba al jefe del Frente Polisario abandonar España y que se tomen medidas para ello

La representación letrada del bloguero español El Fadel Breica, presuntamente secuestrado y torturado por miembros del Frente Polisario en los campamentos de Tinduf (Argelia), ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le traslade el oficio en el que se acredite que el jefe del citado grupo saharaui, Brahim Ghali, ha recibido y firmado su citación como imputado para el próximo 1 de junio.

Según ha informado a LA RAZÓN la abogada de Breica, María José Malagón, ha pedido también medidas de aseguramiento para que Ghali esté esa fecha en España y pueda declarar.

En el escrito que ha presentado, se subraya la forma poco ortodoxa que tuvo Ghali de entrar en España y el inmenso riesgo de que la salida del mismo se produzca de manera similar. Por ello, se solicitan las medidas necesarias para garantizar que preste la declaración el 1 de junio.

Y, entre otras cosas, que se requiera al hospital de Logroño que informe en todo momento de la evolución del estado de salud de Ghali; cuándo se le da de alta y que, si fuera antes del 1 de junio, se le tome declaración tan pronto como sea posible. También, que se requiera al investigado para que informe de dónde fijara su residencia una vez abandone el hospital; que se le retire el pasaporte o cualquier otro salvoconducto que permitiera su marcha. En todo caso, que se le prohíba abandonar España antes de prestar declaración.

El jefe del Frente Polisario, hospitalizado desde el pasado 18 de abril en el Hospital San Pedro de Logroño, ha salido ya de la UCI y se encuentra en planta, por lo que no parece que pueda haber ningún problema para que haya firmado el recibí de la citación.

La semana pasada, Pedraz tuvo en su poder el informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional en el que se indicaba que, según los médicos que le atienden en el referido hospital, no era conveniente que saliera del mismo, al menos antes del 20 de mayo, en que está previsto que le den el alta.

Asimismo, la CGI señaló que se le había identificado plenamente como Brahim Ghaly y el hecho de que ingresó en el hospital con una identidad argelina falsa. Según informa “El País”, a su llegada a la Base Aérea de Zaragoza mostró su pasaporte diplomático argelino, lo que supondría que entró legalmente en territorio español. El por qué no lo utilizó en el ingreso en el centro sanitario no termina de aclararse y éste es el asunto en el que se centra la actual crisis diplomática con Marruecos, la utilización de una identidad falsa, y el que no fueran informados antes por las autoridades españolas.

Según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, los facultativos facilitaron a la Policía la ficha de ingreso de Ghali y el último informe médico, así como el alta en el centro hospitalario; se confirmaba que entró en el mismo sin documento de identidad alguno (no mostró el mencionado pasaporte a que hace referencia El País) y acompañado de un médico argelino que aportó un escrito, una especie de salvoconducto, redactado en francés, donde constaba la identidad supuestamente falsa.

Ghali deberá prestar declaración en relación con la denuncia presentada por El Fadel Breika, por los supuestos delitos de detención ilegal y torturas. La querella afirma que Fadel llegó en fecha 20.04.2019 a los citados campamentos. Una vez allí fue sometido a amenazas encaminadas a lograr que abandonara el lugar por parte de agentes del Frente Polisario, que le acusaban de traidor. Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Frente Polisario, en fechas 13 y 17.06.2019 organizó una manifestación. Al día siguiente fue detenido por efectivos militares del Frente Polisario y trasladado a varios lugares de detención indeterminados. Durante su privación de libertad fue sometido a golpes y descargas eléctricas, manteniéndole con los ojos vendados y manos y pies atados. Llegó a emprender una huelga de hambre. Tras meses de detención, fue liberado el 10.11.201