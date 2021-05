La madre de Heidi: “Yo supe desde mi corazón que este hombre la estaba haciendo daño y ella no me lo quería decir”

Tercer día del juicio contra César Román Viruete, “El Rey del Cachopo”, ha comenzado con la declaración de la madre de la Heidi, Gloria Bulnes. Visiblemente emocionada y con una camiseta de la cara de su hija, han colocado un biombo para evitar que vea al presunto asesino de Heidi. Gloria ha comenzado explicando a preguntas del fiscal que, a diferencia de lo que dijo ayer César, su hija nunca tuvo ningún problema con las maras de su país. A su llegada a España, en torno a 2015, siempre vivió en su casa. En ese momento César, que hoy lleva camisa azul de Springfield, se ha reído abiertamente.

Gloria ha recordado cómo conoció al presunto asesino de su hija pequeña y que no le gustó mucho. Le conoció en un bar y enseguida él se arrodilló para sacar un anillo y pedirle la mano, a lo que ella le pareció muy pronto. “Estuvieron viviendo un poco más de un mes viviendo en mi casa, yo me fui a la habitación pequeña y ellos se quedaron en la grande. Él la llamaba mucho a ella, cada cinco minutos ¡Dónde estás! Y yo le dije a Heidi: A mi estás cosas no me gustan”.

“Un día te contaré lo que me está pasando”

También ha recordado cómo le contó Heidi que estaba embarazada y poco después le comunicó que lo había perdido. “Me dijo mami me he caído y se puso a llorar y me dijo un día te contaré lo que mes está pasando pero luego ya no me llamaba, no me escribía”. Le preguntó también dónde vivían pero ella no le quiso a decir para no preocupar. “Ese es mi dolor. Yo supe desde mi corazón que este hombre me la estaba haciendo daño y ella no me lo quería decir por lo celoso que es, yo se que me la maltrataba”.

Gloria ha reconocido sin dudas la maleta que se halló en la nave: “Esa maleta es de César Román porque yo le ayudé a hacer la mudanza” y además estuvo en al habitación de ellos todo el tiempo que estuvieron viviendo en su casa.

“Este chico te está absorbiendo”

La madre de la víctima he explicado que, desde que se fue a vivir con César al piso de López Grass, comenzó a tener muy poca comunicación con su hija e incluso una vez que fue a casa se lo recriminó: “Este chico te está absorbiendo, no me contestas a las llamadas, prefiero que te vayas a Honduras porque a ti algo te está pasando”.

Gloria ha explicado que aunque no vio a su hija desde el 26 de julio nunca la dio por desaparecida porque la hacía con él. “La Policía vino a mi casa y me enseñó la foto de un colgante y una maleta por si la reconocía pero no me dijeron lo que había pasado” y ella dejó pasar unos días hasta que, a instancias de la Policía, puso la denuncia por desaparición. También le pidieron un cepillo de Heidi.

“Este señor no la pagaba”

Explicando la situación económica de su hija, Gloria se ha vuelto a romper a llorar porque “no tenía ni para comer mi niña porque este señor no la pagaba. La madre de Heidi ha recordado, a preguntas de la letrada de Román, que sí ha reclamado el cuerpo de su hija en el Anatómico Forense, desmintiendo así a Román, que ayer dijo que “ni siquiera había ido a rezar allí un padrenuestro”. La presidenta del tribunal que querido aclarar que si no se ha autorizado es porque el tribunal ha entendido que hasta que no haya sentencia no se iba a autorizar la incineración.

También ha contradicho al “Rey del Cachopo” al decir que su primer hijo lo tuvo con 17 años y no con 13 como dijo ayer el acusado.