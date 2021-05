La expareja del "Rey del Cachopo": “Me mató a tres perros. Cuando viví con él me desaparecía perro por mes”

Sara Lacorte ha sido la ex pareja de César Román desde que éste lo dejó con la madre de su hijo (de hecho, según las fechas aportadas por las testigos se solapan las relaciones) hasta que él conoció a Heidi Paz.

Se conocieron por una entrevista de trabajo y Sara comenzó a hacer labores de secretariado de la empresa hostelera que llevaba el acusado. Comenzaron viviendo por Delicias pero como ella tiene perros y ambos tenían hijos decidieron irse a un chalé en Cubas de la Sagra. El primer comportamiento agresivo de César lo vivió cuando se retrasó al recogerle de la sidrería de Malasaña. “Yo iba con los niños en el coche y al montarse se enfadó muchísimo conmigo. Todo el rato chillándome, dando golpes en el salpicadero, yo llorando... la niña pidiéndole que me dejara de chillar...”

“He limpiado la sangre antes de que llegue la Guardia Civil”

Pero el comportamiento más desproporcionado, según Sara, lo tenía con los animales. “A mi perra la dio una paliza y mató a tres perros. Desde que empecé con él me fueron desapareciendo perros. Uno por mes, incluso en una ocasión desapareció el cadáver de uno”.

También ha explicado el episodio de la paliza a su perra, que presenció Adrián, el encargado de mantenimiento que ha comparecido también hoy , y ha contado que fue una vecina quien llamó a la Guardia Civil alertada del ruido. “Le rompió la mandíbula y luego me dijo que menos mal que había dado con la manguera para que cuando viniera la Guardia Civil no viera la sangre”.

Sí reconoce la maleta

Sara no ha reconocido la maleta que César tenía en casa, una pequeña que se queja que pero sí la hallada en la nave con el torso de Heidi dentro. “Si no es esa es muy parecida”. Tampoco recuerda haber visto ninguna abandonada cuando llegaron a la nave, porque ella estuvo en la firma del contrato y fue de las primeras personas que entró cuando allí solo había trastos. Ni ha refrendado la teoría del acusado tampoco en el tema de las llaves. Según su ex pareja, allí solo tenía llaves de la nave César y, quizás, Adrián (que ya ha explicado que eran de otro lado distinto a donde apareció el cuerpo y, además, en junio ya estaba la cerradura cambiada). Tanto es así que ha explicado cómo un empleado les estaba esperando a la puerta a que abrieran para entrar a hacer los cachopos.

“Me fui huyendo de él por un sexto sentido”

Después Sara, quien asegura que se fue de Madrid huyendo de César por “un sexto sentido”, asegura que él se hizo pasar por una amiga en Facebook para tratar de concertar una cita y decirla que su marido le era infiel. Esto ocurrió ya en agosto de 2018. También explicó que se separaron porque ella tuvo que irse a vivir con su madre. “Nos arruinamos”, asegura y ha perfilado a un señor muy controlador que se sabía todas las contraseñas de su móvil. “Tiene un poder de convicción que te dice lo que quieres oír en cada momento. Es un mentiroso compulsivo y ahora pienso que no conozco a la persona con a que he estado”. según Sara, Román la dejó por Heidi, cuando la conoció en la sidrería de Malasaña.