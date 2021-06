Vox da alas a los negacionistas: “En eso consiste la libertad”

Hasta 11.002.869 millones de personas ya cuentan con su pauta completa de vacunas contra la Covid. y hay 30.007.806 millones de dosis administradas, según datos recientes del ministerio de Sanidad. En un momento en el que la vacunación ha cogido buen ritmo y los datos de la cuarta ola son menos agresivos que hace meses y en los que incluso remite el número de personas que no desean vacunarse, Vox ha defendido a quienes deciden rechazar su dosis de vacuna.

En rueda de prensa, el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que este lunes ha recibido la vacuna contra el Covid-19, pero, ha reconocido, que otros miembros de su propio partido han decidido no inoculársela haciendo uso “su libertad”.

El portavoz de Vox tiene en la actualidad 50 años, por lo que se encuentra entre la horquilla de edad que debe vacunarse, entre 50 y 59 años. Pero ha defendido que otros miembros de su partido lo han rechazado y lo ha argumentado así. “En eso consiste la libertad. Que gente adulta e informada decida libremente”, ha justificado negando que se trate de “negacionistas”. “Es simplemente gente que libremente decide no ponérsela”, ha insistido confiando en el “criterio” de los ciudadanos por encima de los políticos.

Sin embargo luego ha puntualizado que en cuanto a las personas que no se han vacunado no pertenecían a su bancada, sino a simpatizantes y ha asegurado que “no son negacionistas, deciden libremente no ponerse la vacuna”, ha incidido Espinosa, quien defiende que “la gente adulta informada decida libremente” sobre su propia vacunación y la de sus hijos, “sin que se lo impongan los políticos”.

En opinión del portavoz parlamentario de Vox, los ciudadanos “tienen bastante más criterio para saber si ponérsela o no” que “los expertos del Gobierno”. El dirigente de Vox ha insistido en denunciar el “caos autonómico y caos normativo” al que están sometidos los ciudadanos, algo “especialmente grave” para trabajadores o personas cuyos ingresos dependen de la legislación que marca las pautas sanitarias.