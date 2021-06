Fernando Savater: «Tenemos derecho a salir a la calle y mostrar rechazo»

El filósofo y escritor vasco, Fernando Savater, no rehúye de la actualidad política. Con varios artículos en la Prensa críticos con el actual rumbo del PSOE de Pedro Sánchez, contesta a las preguntas telefónicas de LA RAZÓN para analizar la concentración de la sociedad civil hoy en la madrileña Plaza de Colón.

–¿Qué significa que la sociedad civil se manifieste en contra de los indultos?

– La manifestación tiene una propuesta bastante clara en contra de los indultos y sobre todo de una política gubernamental. Los ciudadanos, no los políticos, que son los que se manifiestan mañana, tienen derecho a salir a la calle y mostrar su rechazo.

–El apoyo de partidos como el PP, Cs o Vox es usado por un sector de la política para politizar la concentración...

–En una Democracia todos los ciudadanos somos políticos. Los políticos lo hacen en ejercicio y se dedican en ese momento a eso, pero los políticos, en democracia, lo somos todos. Entonces, los ciudadanos se manifiestan ejerciendo su derecho de ser políticos a cara descubierta como lo van a hacer durante la jornada de hoy.

–¿Qué opinión le merece que el presidente Pedro Sánchez justifique los indultos?

– Es lo normal si va a indultarlos.

–Tras el demoledor informe del TS, ¿es difícil tomar la decisión de indultar a los condenados por el «procés?

–Sí, a mi me parece un poco difícil.

–¿Está en entredicho la separación de poderes con esta medida?

–El indulto siempre pone en tela de juicio la separación de poderes. Es una intervención del Ejecutivo en una decisión judicial. Ya por su definición es una excepción o una puesta en cuestión de la separación de poderes.

–¿Cree que los condenados por los actos del 1 de octubre lo volverán a hacer?

–Eso es lo que ellos dicen.

–¿Cómo valora el rumbo que está tomando el PSOE de Pedro Sánchez?

-Si nos estamos manifestando en contra es porque no nos gusta mucho.

–Ahora que la crisis sanitaria nos da un respiro, ¿cree que saldremos más fuertes?

-No, porque seremos menos. Hay muchos muertos y eso no fortifica ningún país. Muchos han muerto en condiciones tristes y solas, y eso no es bueno. Hemos sufrido un mordisco grande.