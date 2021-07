Junqueras llega al Parlamento Europeo para conseguir apoyos a la causa independentista tras los indultos

Los indultos concedidos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre han abierto un nuevo capítulo en los intentos de los líderes independentistas de internacionalizar el procés y de conseguir apoyos para la causa. Después de que la pandemia de coronavirus haya eclipsado la crisis catalana durante meses, los presos liberados vuelven a las instituciones europeas con el propósito de seguir tocando puertas y no dar ninguna batalla por perdida.

Hoy ha desembarcado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) el líder de ERC Oriol Junqueras acompañado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex conseller Raüls Romera y Dolors Bassa. Casi siempre el medio es el mensaje. Aunque Junqueras ha sido prudente a la hora de explicar su agenda de contactos -excusándose en la necesidad de ser discreto ante este tipo de gestiones- hoy ha vuelto a franquear las puertas de la Eurocámara y la imagen parece más que suficiente para justificar su viaje hasta la ciudad francesa antes de desplazarse mañana a Bruselas para reunirse con el ex president Carles Puigdemont en su casa de Waterloo. Tanto Junqueras como Romera han sido eurodiputados en el pasado y conocen bien los entresijos de los pasillos comunitarios. También la línea de actuación: seguir desprestigiando a la justicia española y los mecanismos del Estado de Derecho.

“El mensaje principal es sencillo. Somos dos ex diputados de esta casa que hemos sufrido una prisión que estamos convencidos que ha sido claramente injusta. Seguimos padeciendo esta represión cuando se nos impide ejercer nuestros cargos electos de esta casa, en mi caso. También la seguimos padeciendo en forma de represión económica del Tribunal de Cuentas que lo que hace es perseguir nuestras casas y las casas de nuestros hijos. Venimos a explicar que la represión continúa con más de 3.000 personas represaliadas pendientes de juicio”.

El líder de ERC fue elegido eurodiputado en los pasados comicios europeos, pero no pudo ocupar su escaño debido a la legislación española a la hora de hacer efectiva esta condición. Aunque al Tribunal de Justicia Europeo consideró que los líderes independentistas tenían derecho a ocupar su cargo de eurodiputados, lo que permitió la entrada en la Eurocámara de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, este fallo se produjo después se hubiese emitido la sentencia del Tribunal Supremo español contra Junqueras. El propio alto tribunal europeo denegó al líder de ERC medidas cautelares para que pudiera salir de la prisión de Lledoners y tomara posesión de su escaño.

A pesar del simbolismo de la imagen, Junqueras ha llegado a un hemiciclo europeo a medio gas, ya que celebra una sesión plenaria híbrida debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. La gran mayoría de sus señorías han decidido no viajar hasta la ciudad francesa ya que sigue habilitado el sistema de voto telemático. ERC pertenece al grupo europeo de los Verdes que siempre ha apoyado la causa independentista y se ha convertido en su altavoz dentro de la Eurocámara . Incluso llegó a designar a Junqueras como el candidato de su grupo para presidir la Comisión Europea. Aparte de los eurodiputados de esta familia política, no se han confirmado otros contactos si bien el ex vicepresidente se ha mostrado abierto a hablar con todas las fuerzas políticas.

A pesar de que Bruselas no ha querido pronunciarse sobre los indultos y se ha negado una y otra vez a cualquier intento de mediación entre el independentismo y el Gobierno Central, Junqueras se ha felicitado por la resolución del Consejo de Europa “en contra de la represión”, aunque esta institución no pertenece al entramado comunitario.