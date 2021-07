La Policía acorrala a los asesinos de Samuel

Ya están centrados y vigilados. Los presuntos responsables de la muerte de Samuel Luiz, el joven de 24 años apaleado hasta al muerte el pasado sábado en A Coruña, ya están identificados por la Policía Nacional y se espera que su detención sea inminente; si bien las fuentes consultadas no pueden precisar si serán en las próximas horas o en los próximos días. No obstante, aseguran que los chicos están localizados y no hay lugar a que nadie pueda huir de la acción policial. Son entre cinco y doce jóvenes.

Los investigadores ultiman las horas previas a la fase de explotación (cuando se produzcan los arrestos) a delimitar bien el papel de cada uno de los implicados. Esto lo están logrando por las cámaras de seguridad instaladas a lo largo del recorrido que hizo Samuel tratando de zafarse de sus agresores mientras se tapaba y también gracias a los testimonios de testigos presenciales del lugar, que han sido muchos ya que la calle estaba atestada de gente y muchos jóvenes estuvieron presentes durante la agresión, no solo las amigas de la víctima.

Coautores de asesinato

Esto ha servido para establecer qué hizo cada agresor en el marco de la agresión (importante para poder imputar homicidio, asesinato, cooperador necesario o coautor) ya que las imágenes de los vídeos no son del todo claras porque en ciertos momentos clave están a bastante distancia.

Los integrantes del grupo agresor, según las mismas fuentes, son jóvenes españoles y sin relación con el mundo delincuencial. Los investigadores insisten en la dificultad de imputar un delito de odio ya que será complicado probar que los autores conocían la condición sexual del joven coruñés y que la agresión se inició por este motivo, el “odio” a este colectivo.