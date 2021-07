Su nombre es José Ramón Sierra y es el abogado defensor de uno de los acusados de participar en la brutal paliza que terminó con la vida del joven Samuel, de 24 años, en La Coruña. Dicho así, no tendría mayor trascendencia de no ser por el hecho de que no es la primera vez que escuchamos este nombre. Hay que remontarse al año 2017 para descubrir que este letrado fue el mismo que defendió a José Enrique Abuín Gey, “El Chicle”, condenado por el crimen de Diana Quer.

Hoy su nombre se hacía público tras alegar que su defendido es “inocente” de los hechos que se le imputan. Y es que precisamente este joven, el último en ser detenido, está investigado por homicidio y por un delito de apropiación indebida por quedarse con el teléfono del fallecido.

Y ha sido a las puertas de los juzgados donde un grupo de personas le han pedido que abandone el caso como ya hizo en su día con “El Chicle”: “Que tu conciencia no te permita defender a esos asesinos”.

El día que dejó de defender a “El Chicle”

En enero de 2018, el abogado Ramón Sierra decidía no representar al autor confeso de la muerte de Diana Quer. ¿El motivo? Los datos de la autopsia que revelaban que la joven madrileña murió debido a asfixia por estrangulamiento y no como víctima de un atropello de coche.

“Nosotros hemos dejado la defensa porque para poder ejercer en un asunto penal, incluso de la más mínima trascendencia es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo para hacerlo con pasión y difícilmente en este instante, al menos yo, puedo hacerlo”, explicaba Sierra tras salir de la prisión de A Lama en la que se había reunido durante más de una hora con “El Chicle”.

Esa fue la primera y la última reunión entre el abogado y ‘el Chicle’ tras conocer las partes el informe preliminar de la autopsia de Diana Quer, que confirmaba que la causa del fallecimiento de la joven fue el estrangulamiento y que no acreditaba, pero tampoco descartaba, la posible agresión sexual.