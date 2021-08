El Mayor Trapero se reunió con instancias judiciales en su papel de policía judicial

El mundo independentista ha cargado contra el Mayor Trapero filtrando una información sobre un viaje “sospechoso” del máximo responsable de los Mossos al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y al Palacio de la Zarzuela, instituciones que concentran los ataques de los secesionistas por la condena del 1-0 y el papel del rey Felipe durante el año 2017. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario desmienten la presencia de Trapero en la Zarzuela y fuentes policiales sitúan su visita al Supremo y la Audiencia Nacional en la más absoluta normalidad.

“Sallent -predecesor en el cargo de Trapero- hizo también en su momento la misma ronda. Son reuniones operativas como responsable de la policía en función del carácter de policía judicial de los Mossos”, apuntan estas fuentes en relación al encuentro de Trapero en la Audiencia Nacional y el Supremo. Incluso la negada reunión en Zarzuela tampoco sorprende a estos mandos policiales porque “las relaciones de seguridad con la Zarzuela han sido siempre habituales”, apuntan.

De hecho, estas fuentes afirman que las relaciones entre el conseller y el Mayor son estables, que se reúnen cada lunes y que estas reuniones no suelen comunicarse por su falta de trascendencia política. Los encuentros entre el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena y el Mayor Trapero se reanudarán a finales de este mes de julio.

A pesar de las presiones para su cese, Elena lo ha mantenido en el cargo y los cambios en el organigrama siempre han sido pactados con la dirección operativa de la policía, o sea, Trapero. A pesar de que las suspicacias han sido constantes en las últimas horas la conselleria de Interior se ha puesto de perfil en esta polémica y le ha quitado importancia negando que se haya “deteriorado la confianza” entre ambos dirigentes de Interior y sitúan estas filtraciones en las presiones de sectores independentistas para cesar al Mayor Trapero.

Joan Ignasi Elena fue diputado y alcalde de Vilanova i la Geltrú por el PSC, partido que abandonó junto con su corriente Avancem. Elena no se incorporó a ERC pero no abandonó la primera línea de la política. Regresó a su actividad como abogado pero mantuvo su actividad como coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum. Su nombre sonó con insistencia cuando Torra configuró su Govern como conseller de Salud. La propuesta no cuajó porque Elena la rechazó. El conseller de Interior tiene una relación política y personal muy estrecha con Oriol Junqueras, no en vano fue el coordinador del equipo de abogados durante el juicio en el Supremo y lo visitó incontables veces durante su estancia en la prisión de Lledoners.