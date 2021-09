Tusk pide a Casado que gane las próximas elecciones “por el bien de España y de Europa. Puedes hacerlo”

El presidente nacional del PP, Pablo Casado se rodea en esta convención de líderes europeos donde, en la jornada de hoy en Valladolid ha reivindicado al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco como un “ejemplo de buenas políticas” tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Casado ha compartido su intervención “Globalización y vínculo atlántico” con el ex presidente del Consejo Europeo y de Polonia, Donald Tusk, al que se ha referido como “un líder en la defensa de las libertades”. Tusk, que ha intervenido en español, ha bromeado al inicio de su intervención para explicar que le habían recomendado permanecer en la ciudad del Pisuerga hasta el mes de noviembre para coincidir en el tiempo con el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.

El presidente, dedicó solo las últimas palabras en inglés a Casado a quien le indicó: “Win the elections for the good of our party, for the good of Spain, for the good of Europe. I know you. You can do it”. -Gana las elecciones por el bien de nuestro partido, por el bien de España, por el bien de Europa. Te conozco, puedes hacerlo”.

Tusk subrayó “el inestable panorama” europeo que queda reflejado en las elecciones de los países de los estados miembros de la UE. Alertó de cómo, “la presión de las fuerzas radicales de izquierda y derecha son omnipresentes” y los valores tradicionales como los derechos de los ciudadanos, el principio de subsidiariedad y de los tribunales “se ponen en tela de juicio”. Por ello, dijo que el “orden geopolítico se tambalea” mientras China aspira al papel de líder global.

“No faltan políticos y círculos que quieren debilitar las relaciones trasatlánticas” o que tratan de debilitar la UE. Por ello, indicó que hay que restablecer la confianza de los ciudadanos en la política.

El presidente polaco advirtió de que hoy en día “resulta más fácil ganarse el reconocimiento de los electores creando problemas”. Donde, dijo, la moderación, el sentido común, el pragmatismo, la disposición al diálogo y al compromiso o la prevención de conflictos agudos “están perdiendo frente al populismo de izquierdas y de derechas: no hay mucha diferencia entre la derecha radical en Polonia y la izquierda radical en España”, donde, dijo que actúan igual. “Para un ciudadano de a pie resulta más difícil distinguir la verdad de la mentira”, apuntó.

Asimismo, alertó de las noticias públicas, los medios y las noticias a gran escala que sustituyen a la información y al debate honesto donde provoca que la opinión pública se convierta en el “capricho de la muchedumbre”.

El presidente del PP, Pablo Casado y el presidente polaco Donald Tusk FOTO: David Mudarra

Puigdemont

El presidente del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla su palabra y traiga a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en vez de “poner palos en la rueda” como, a su juicio, ha hecho con la Abogacía del Estado. A su entender, el Ejecutivo no puede “ponerse de perfil” en este asunto para “mantenerse en el poder”.

Casado ha criticado que Sánchez “no esté dando respuesta a la demanda de la sociedad española” que quiere que “cumpla con su palabra” en relación con Carles Puigdemont, que fue puesto en libertad el viernes tras ser detenido en Cerdeña, pero deberá comparecer ante el juez el próximo 4 de octubre.

“Se lo vuelvo a pedir: Pedro Sánchez debe cumplir su palabra para traer a España a Puigdemont y que sea juzgado por el Tribunal Supremo. Debe defender a la Justicia española en el exterior y debe hacer todo lo posible para que las autoridades judiciales hagan cumplir la ley”, ha manifestado.

En este punto, ha censurado la actuación de la Abogacía del Estado, ya que, según ha dicho, el Gobierno “no debe poner palos en la rueda como ha hecho con la Abogacía general y ponerse de perfil para mantenerse en el poder”. “Esté en Cerdeña, Alemania o Bélgica, estos fugados que han dado un golpe a la legalidad también han cometido delitos de malversación, es decir de corrupción, y la euroorden se debe aplicar inmediatamente, incluso antes de que entre en vigor la modificación que hemos promovido desde el PPE para que también la entrega se haga de forma inmediata en delitos contra el orden constitucional, alta traición en otros países y aquí sedición y rebelión”, ha explicado.

Tusk, frente al Independentismo

Además, Casado ha señalado que Tusk como presidente del Consejo de Europa “defendió siempre a España frente al independentismo”. “Defendió nuestro Estado de Derecho, defendió la vigencia de la ley y de la Constitución española como parte fundacional del tercer pilar europeo. Lo hizo en los peores momentos y se lo quiero agradecer aquí también”, ha señalado.