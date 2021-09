Génova espera que Aznar «no se salga del guion» y sume a favor de Casado

Dentro de la convención itinerante del PP previa a la cita de este fin de semana en Valencia, hoy estarán juntos en Madrid el líder del PP, Pablo Casado, y el ex presidente de la República francesa Nicolas Sarkozy, en una jornada que abrirá José Manuel Durão Barroso, ex presidente de la Comisión Europea y de Portugal. Mañana, la cita será en Sevilla, con la participación del ex presidente del Gobierno José María Aznar. En la dirección del PP esperan que Aznar no se salga de la línea oficial y que con su discurso sume a favor de la unidad y del proyecto de Casado. El ex presidente apoyó la candidatura de Casado a la Presidencia del PP, y en un primer momento sus tentáculos influyeron en Génova. Pero según el líder popular ha ido asentándose en el cargo, a la vez ha ido eliminando tutelas del pasado.

La cúpula popular también ha querido que en la Convención tenga un especial protagonismo la estructura provincial. Intervendrán todos los presidentes provinciales, es decir, los peones de la dirección a nivel territorial después de la fase congresual ya impulsada. El nuevo equipo ha alterado el orden normal de renovación territorial y primero ha impulsado la provincial para luego afrontar la regional. Internamente se ha interpretado como un movimiento dirigido a tomar el control desde las bases y condicionar también así los límites de las baronías. En Génova niegan que haya más intención que reforzar al partido en las provincias y a partir de ahí reforzar al conjunto de la organización.

En Valencia, el PP quiere hacer una exhibición de fuerza y de movilización, pero estará sometida a las restricciones todavía en vigor por la pandemia.

Por otra parte, Casado aprovechó la segunda jornada de la Convención exigiendo al presidente del Gobierno que «cumpla su palabra» y «traiga a España a Puigdemont» cuanto antes para que sea juzgado por el Tribunal Supremo, después de que el jueves pasado fuera detenido en Cerdeña. En Valladolid se reunió con el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a los que agradeció su «apoyo» desde las instituciones comunitarias en los años más difíciles de lucha contra el independentismo, durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estará finalmente en Valencia los dos días de Convención del Partido Popular. De hecho, ha suspendido su asistencia a unos Premios Latinos para asistir a la cena que la organización regional madrileña ha preparado en Valencia para la noche del sábado. Todas las organizaciones regionales tendrán su encuentro particular y Ayuso presidirá el organizado por el PP de Madrid. La presidenta estará el sábado en la reunión de presidentes autonómicos y en la clausura de la Convención, el domingo.