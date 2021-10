Laya, al juez sobre el “caso Ghali”: “Todo se ha hecho conforme a la ley”

La ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado tras declarar durante una hora ante el juez instructor del “caso Ghali” que “todo se ha hecho conforme a la ley”. Laya se ha escudado en el carácter secreto de las decisiones que se tomaron el pasado mes de abril -cuando España acogió en nuestro país al líder del Frente Polisario enfermo de Covid provocando una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos- para eludir algunas de las cuestiones planteadas por el magistrado.

Según ha asegurado a los periodistas a las puertas del juzgado, ha acudido con “mucha tranquilidad” y con voluntad de “transparencia” para aportar “todas las explicaciones que puedan ayudar” al instructor en la investigación de los hechos. Sin embargo, según fuentes jurídicas la ex ministra se ha negado a responder a las acusaciones populares y solo lo ha hecho ante el instructor, la Fiscalía y la abogada del Estado.

Como hizo su ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, la ex titular de Exteriores se ha escudado –para no entrar en detalles de la operación– en un acuerdo «no publicado» del Consejo de Ministros de octubre de 2010 (con José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo). Una decisión que ampara como secreto o reservado, según su criterio, prácticamente el total de las actuaciones del ministerio que dirigía hasta el pasado julio (cuando Pedro Sánchez aprovechó la remodelación del Ejecutivo para apartarla del Gobierno).

Laya ha defendido en todo momento la legalidad de su actuación y ha confiado en que el juez archive la causa contra ella por prevaricación y encubrimiento: “Espero que llegue a la misma conclusión”.

Lo que dijo su jefe de gabinete

El pasado 13 de septiembre, el ex jefe de gabinete de González Laya aseguró al juez que fue la entonces ministra de Exteriores quien le trasladó, horas antes de que el avión en el que viajaba Ghali aterrizara en la base militar de Zaragoza el 18 de abril, de que “se había decidido” autorizar la entrada del líder del Frente Polisario en España “por razones humanitarias”.

Según explicó el diplomático, la primera noticia que tuvo sobre esa posible llegada de Ghali se produjo el 15 de abril, cuando recibió una llamada de la entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo preguntándole si sabía algo al respecto. Villarino afirmó que entonces no tenía ningún conocimiento del asunto, pero que al día siguiente preguntó a Laya, quien le manifestó que tras recibir una petición de un tercer país (Argelia) se estaba valorando la posibilidad de acoger al presidente de la República Árabe Saharui Democrática (RASD) porque estaba “gravemente enfermo” de Covid y se temía por su vida.

Dos días después, la ministra le confirma que “se ha tomado la decisión” de acoger a Ghali y le encomienda que se haga cargo “de la instrumentación logística de su llegada” instándole a ser “lo más discreto y reservado posible” por el “impacto” que pueda tener el asunto “en las relaciones de España con otro tercer país al que todavía no se ha informado” (Marruecos). Según dijo, no cree que tomara la decisión sola pues el Gobierno “no es un reino de Taifas”.

El investigado negó no obstante que esa petición de sigilo se debiese a que tuviesen conocimiento de que Ghali estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal.

Sin embargo, Villarino aseguró que la decisión de eximirle del preceptivo control de pasaporte y aduana se tomó esa misma tarde una vez se les trasladó que Ghali viajaba con pasaporte diplomático argelino y su hijo con un permiso de residencia.

El diplomático insistió en su declaración en que se enteró a posteriori de que Ghali se había registrado en el hospital San Pedro de Logroño con una identidad falsa, exhibiendo un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche. Al tener conocimiento de esa irregularidad, Villarino explicó que pidió que le mandaran una fotocopia de ese documento, que recibió por correo electrónico de un remitente misterioso cuya identidad se negó a revelar y que el juez ya le ha ordenado desvelar.

Villarino añadió que una vez Ghali declaró por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que no le impuso medidas cautelares, por lo que era ya libre para regresar a Argelia (algo que efectivamente hizo horas después), pidió a Interior que le pidieran el pasaporte antes de despegar del aeropuerto de Pamplona para comprobar si se trataba efectivamente de un pasaporte diplomático argelino. Sin embargo, el líder polisario abandonó España del mismo modo que había accedido a nuestro país mes y medio antes: sin que nadie le reclamara documentación alguna.