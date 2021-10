El PSOE descarta citar a Casado en la comisión “kitchen” como pedía Podemos y llamará a Enrique López, Rajoy y Cospedal

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados para conocer el alcance de la conocida como “trama Kitchen” no llamará a comparecer al presidente del Gobierno, Pablo Casado, como exigía Unidas Podemos al PSOE.

Tras la reunión de la mesa de portavoces en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha anunciado que la comisión se reactivará el próximo 20 de octubre con las primeras comparecencias de los ex policías José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. El portavoz ha confirmado que no citarán al presidente de la oposición sino al portavoz de Justicia del PP, Enrique López. Un extremo que ha producido el choque entre los dos socios de Gobierno en Moncloa, PSOE y Unidas Podemos. Para los morados era fundamental su comparecencia y desde el Congreso transmiten que “el PSOE no ha querido negociar y ha planteado una lista de forma únicamente unilateral sabiendo que si Unidas Podemos no votaba a favor de esta lista, era muy probable que decayera la comisión. Por tanto, Unidas Podemos ha votado sí a la lista del PSOE por responsabilidad para que continúen los trabajos de la comisión”, explicaron.

El grupo confederal “no entiende por qué el PSOE se ha negado a llamar a Pablo Casado”, porque “al ser Casado el líder de los populares inmediatamente después de Mariano Rajoy podría ofrecer a los diputados y diputadas explicaciones sobre la gestión que llevó a cabo al llegar a la presidencia”.

La citada comisión también llamará al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. También pasarán por la comisión, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El portavoz socialista ha negado que existan tensiones con los morados en este sentido, al no coincidir sobre la comparecencia de pablo Casado. Según el dirigente socialista, “se han priorizado otros nombres”. “Hemos actuado con suma responsabilidad”, remarcó el portavoz del PSOE en la Cámara Baja. Sobre su propuesta, ya aprobada, para que el secretario de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López, acuda a este foro, aseguró que “no afecta” a otras negociaciones como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).