No es un varapalo al Tribunal Supremo

La decisión de la Justicia italiana de dejar en suspenso la extradición de Carles Puigdemont deja varios espacios de duda sobre el proceso jurídico al que se enfrenta el ex president catalán. El ala independentista salió ayer a celebrar su libertad y a cargar contra la justicia española a la que tacharon de «ridícula». En realidad, lo que ha hecho el Tribunal de Apelación de Sassari es dejar en suspenso el proceso de entrega a España hasta que el Tribunal General de la Unión Europea resuelva sobre la inmunidad del president fugado. Más allá de las soflamas independentistas, conviene contextualizar la situación vigente y responder a varias cuestiones. ¿Es un varapalo para la Justicia? ¿Qué ocurre con la inmunidad del político? ¿Cuándo desbloqueará el Tribunal de la Unión Europea?

¿Goza el ex president de inmunidad parlamentaria o judicial?

Fue el Parlamento Europeo quien, tras el suplicatorio ejecutado por el Tribunal Supremo, decidió retirarle la inmunidad, con el objetivo de que éste pudiese ser juzgado en España por su papel en el procés. Actualmente el ex president tiene la inmunidad suspendida, a pesar de que él mismo haya pedido su reactivación. Se encuentra sujeto a la justicia italiana que será quien tome la decisión sobre este aspecto una vez que se resuelva en el Tribunal de la Unión Europea la cuestión prejudicial que planteó el juez del Supremo, Pablo Llarena. Por tanto, Puigdemont puede viajar por toda la Unión Europea en su calidad de europarlamentario. Tiene libertad de movimiento, pero no inmunidad parlamentaria. La inmunidad tiene varios componentes; no poder ser detenido y no poder ser enjuciado.

Todo ello deberá ser decidido por el tribunal europeo.

El independentismo dice que la euroorden del TS está suspendida. ¿Es así?

No. Quien tiene potestad para emitir, suspender o anular una euroorden de detención y entrega es el juez que la emite. Esto es, el juez Llarena. De hecho, éste envió a su homóloga en Cerdeña una comunicación reafirmándose en que no estaba suspendida la euroorden, es decir, que continuaba en vigor. Otra cosa es que el independentismo quiera hacer su particular interpretación del asunto.

¿Qué significa que la justicia italiana haya suspendido la extradición de Puigdemont?

La justicia italiana ha decidido esperar a tomar su decisión a que el Tribunal de la Unión Europea resuelva la cuestión sobre su inmunidad y la pregunta prejudicial realizada por el juez Llarena. El tribunal europeo decidirá así el alcance de su inmunidad. De esta manera, el proceso de extradición queda «suspendido sine die por prejudicialidad»

¿La decisión de la justicia italiana es un varapalo para la justicia española?

No. En ningún caso. Suspender la aplicación de la euroorden no es un varapalo. Significa que la jueza piensa que hay que esperar a la decisión del Tribunal de la Unión Europea. Hay argumentos complicados y es tan correcto esperar como no esperar.

¿La decisión italiana significa que el proceso haya fallado?

No. La parte policial ha funcionado perfectamente puesto que ha sido detenido. La parte judicial es la que queda pendiente hasta que decida el juez de la Unió Europea. La jueza italiana es la que tiene potestad ahora para tomar medidas cautelares, como es la puesta en libertad a la espera del juicio.

¿Puede dar algún paso Llarena a partir de este momento?

No puede hacer nada. Tiene que esperar a que se haga efectiva la euroorden para poder finalizar la juridiscción. Por tanto, todo depende ahora –tras la decisión de la jueza italiana– de esperar a la UE.

¿Le vale de algo a Puigdemont su acta como eurodiputado?

Para seguir asistiendo al Parlamento Europeo y para poder viajar por Europa. Además, también le sirve para seguir poniendo inconvenientes a la orden de detención y entrega, la euroorden.