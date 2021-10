El Supremo no considera que PP y Vox puedan recurrir el nombramiento de Delgado

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha inadmitido este martes los recursos que habían presentado PP y Vox en contra de la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Los partidos querían que los magistrados se pronunciaran sobre la “ideoneidad” para el cargo, pero, según confirman fuentes jurídicas a La RAZÓN, el alto tribunal ni siquiera ha entrado al fondo de la cuestión porque considera que los partidos no estaban legitimados para recurrir. Esto se traduce en que Delgado podrá continuar al frente del Ministerio Público.

Era una de las opciones que podían ocurrir, que los magistrados de la sección cuarta de la Sala no se pronunciaran sobre la “independencia” de Delgado en su cargo por haber venido directamente desde el Ministerio del Interior. El primer paso del estudio de los recursos de ambos partidos de la oposición era saber si estos estaban legitimados para recurrir una decisión del Gobierno como esta. Ellos argumentaban que sí porque lo que hiciera la Fiscalía les podía afectar directamente, pero la Abogacía del Estado se oponía ya que los partidos defienden intereses globales y no tienen un interés particular en la demanda, según sus argumentos.

Estos últimos son los que han convencido más al Tribunal, que todavía no ha emitido la sentencia, pero ha adelantado el fallo avalado por cinco magistrados a favor, los de Pilar Teso (ponente de la sentencia), Pablo Lucas, Celsa Pico, Luis María Díez Picazo y el presidente de la Sala, César Tolosa. Otros dos, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero votaron en contra y emitirán así votos particulares.

Casi dos años después de que la exiministra cambiara el despacho en Justicia por el del edificio de la Fiscalía General del Estado ahora se confirma que podrá seguir en el cargo hasta que finalice su mandato previsto en cinco años desde su nombramiento.

Cabe recordar que la designación de Delgado suscitó polémica también dentro del órgano de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe no vinculante en el que avalaban a la persona escogida por el Gobierno, pero no entraron a calificar su “idoneidad”, como sí lo habían hecho en nombramiento de fiscales Generales del Estado anteriores. Además, siete vocales emitieron un voto particular para exponer que consideraban que la elección perjudicaba la imagen de imparcialidad de la Justicia.

Las fricciones también se extendieron entre los magistrados del alto tribunal cuando un grupo de nueve solicitó al presidente de la Sala de lo Contencioso que la decisión la tomaran en pleno, es decir, los 27 magistrados que forman dicha Sala de amplía mayoría conservadora. Tolosa desechó esta posibilidad y siguió adelante con la revisión por parte de los siete que conforman esta sección. En sus recursos, PP y Vox argumentaron que el hecho de que la exministra se convirtiera en la jefa del Ministerio Público suponía un “fraude de ley”. Pero, para el Supremo no hay debate: rechazan admitir el recurso y, por tanto, Delgado podrá seguir su mandato.