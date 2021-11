La Fiscalía se opone a que El Pollo declare como testigo en el caso Neurona

La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a que el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, declare por el caso Neurona, relacionado con la investigación a Podemos en su relación con una consultora mexicana. El Ministerio Público ha presentado tres escritos ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que lleva la causa, en los que, además, se muestra favorable al archivo de una de las ramas que indagaba en el conocido como proyecto Impulsa.

El Pollo se encuentra colaborando en otro caso sobre la financiación de Podemos que se reabrió en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre y, a raíz de esto, Vox había pedido al juez instructor Juan José Escalonilla que llamara al exmilitar para que también aportara lo que supiera en este procedimiento. El fiscal cree que no tiene sentido porque “el fundamento de la petición son noticias en prensa digital”. El partido de Santiago Abascal consideraba que Carvajal podía dar detalles relevantes sobre uno de los investigados, Juan Carlos Monedero, puesto que es de quien más información ha aportado en el caso de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Fiscalía dice que no hay necesidad alguna de esta testifical y señala que aclara que aquí se investigan unos hechos muy concretos y no a todo el partido: “como hemos venido exponiendo reiteradamente, el objeto de este procedimiento no es un auditoría de todas las acciones realizadas por Podemos, Neurona o los investigados, sino exclusivamente el contrato de Neurona con Podemos en unas elecciones concretas” (las del año 2016).

No obstante, la Fiscalía es favorable a que las noticias periodísticas que Vox había aportado en este sentido se queden en la causa. Podemos había solicitado que se apartaran, pero el fiscal dice que no es del todo “inútil” para resolver el fondo del asunto.

Asimismo, en otro de los escritos presentados con fecha del pasado 12 de noviembre, la Fiscalía se muestra favorable nuevamente al archivo del juez en lo relativo a las donaciones realizadas al proyecto Impulsa. Subraya que el hecho de que se hayan realizado aportaciones a dicho proyecto y que no hayan quedado reflejadas en el presupuesto de 2016 “no determina por sí la existencia de indicio alguno”. En la documentación aportada a la causa consta que muchas donaciones se hicieron a través de la fundación de Podemos, el Instituto 25 M, “lo que determina que era imposible que se recogiera directamente en los presupuestos a pesar de lo que se denuncia”, aclara la Fiscalía.

Además, recuerda que el partido aporta certificados de donaciones de diferentes entidades beneficiarias del proyecto de ese año y concluye que no existe indicio alguno que muestre apropiación o desvío de fondo.