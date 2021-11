Policías locales y vecinos se unen contra la reforma de la «Ley Mordaza»

Esto afecta a todos, en eso están de acuerdo aunque muchas veces hayan podido más las siglas sindicales. Tras el anuncio de la derogación de algunos puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como «Ley Mordaza», las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional salieron el tromba a criticar los puntos más polémicos y a explicar qué supondría para los ciudadanos. El Ministerio del Interior comenzó la semana pasada a llamarles a reuniones «discretas» y por separado (de momento, solo a los de Policía Nacional) y después de esos encuentros surgieron las primeras convocatorias de movilizaciones: el próximo día 24 concentración ante las delegaciones de Gobierno, a la que asistirán todos menos Jusapol y el día 27 manifestación a la que se prevé asistan todos.

Y es con ese ánimo de «unidad de acción» con el que se ha creado la Plataforma «No a la España insegura» que pretende no ser abanderado por ningún colectivo concreto sino por todos. «La idea es formar un frente común contra las enmiendas a la reforma porque dificulta la labor policial y pone en riesgo a los ciudadanos», aseguran desde la Plataforma, y añaden: «Debido a la urgencia con la que las organizaciones policiales hemos tenido que reaccionar, las convocatorias no han sido realizadas en una unidad de acción total».

Ahora, la invitación a unirse a la Plataforma no la convoca «ningún sindicato» porque quieren centrar el foco en «lo importante». «Esto no es una guerra de sindicatos, en ésta tenemos que estar todos juntos porque es algo muy importante y no solo nos afecta a los policías sino a la ciudadanía en su conjunto», explica uno de los «ideólogos».

Así, la Plataforma se ha abierto más allá del colectivo de Policía Nacional y Guardia Civil. Ayer por la tarde, en una reunión mantenida en Madrid, se acordó que formarían también parte de la misma sindicatos de Policías Locales, policías autonómicas (Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d’Esquadra) y hasta asociaciones de vecinos, ya que los efectos de la modificación de la Ley 4/2015 afecta a todos los ciudadanos.

«Afecta a la seguridad ciudadana, como su propio nombre indica, y una persona tiene derecho a saber si va a haber una manifestación frente a su casa o que la Policía pueda reprimir con el material adecuado una concentración violenta donde nos atacan con adoquines, por eso se está sumando tanta gente», aseguran fuentes policiales.

Marlaska: «Es un proyecto»

En los encuentros que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha estado manteniendo con los sindicatos, les ha trasladado su intención de «mantener un seguimiento directo de los problemas que sufre la Policía» para tratar de mejorarlos y, respecto a la Ley, insiste en que todavía se trata de «un proyecto», por lo que asegura que todavía «están abiertos a introducir modificaciones valorando las propuestas» que les están trasladando los sindicatos.

Desde los estamentos policiales superiores interpretan algunas modificaciones de la ley a respuestas que han afectado a miembros del Gobierno. El hecho de retirar la presunción de veracidad a la palabra de un policía es precisamente lo que le ha pasado al exdiputado Alberto Rodríguez.