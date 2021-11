Unidas Podemos pide explicaciones a Interior por el uso de blindados contra los huelguistas de Cádiz

La situación en el campo abre un nuevo frente en el seno del Gobierno. Interior desplegó en el día de ayer tanquetas de Unidades de Intervención Policial (UIP) ante las protestas de los trabajadores del sector metal en Cádiz. Una actuación que los morados, socio minoritario en Moncloa, han seguido de cerca y que se saldó ayer con la petición de explicaciones a Interior para que aclaren el criterio adoptado para desplegar los citados medios en el barrio de Río de San Pedro de Puerto Real.

Según fuentes del espacio confederal, la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se puso en contacto con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que le aclarase el despliegue policial. Este asunto genera un profundo malestar para los morados, ya que ven que no es la manera de actuar frente a las protestas.

Hasta ahora, ninguna de las ministras de Unidas Podemos ha expresado su contradicción en público, conscientes de la importancia del asunto pretenden primero explorar la vía del diálogo en el Gobierno. El grupo parlamentario de Unidas Podemos sí ha elevado la voz contra interior. Como por ejemplo el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, el diputado Jaume Asens: “Sacar a la calle tanquetas frente a una huelga es un error. Le pedimos al ministro que no vuelva a pasar. Esa imagen es una provocación”.

Unas críticas a las que se han sumado también más diputados en la noche de ayer, como la portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón. “No se sacan tanquetas cuando los trabajadores reivindican sus derechos. Se deroga la reforma laboral facilitando la negociación colectiva. Punto”, defendió.

El grupo parlamentario también presentó ayer acciones en el Congreso de los Diputados. Envió una declaración institucional en apoyo de los trabajadores del metal para rechazar “cualquier tipo de criminalización”, a la vez que para “garantizar y aumentar la producción industrial” en Cádiz.

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago defendió las proclamas de los empleados. “La patronal debe abandonar la irresponsabilidad y el Gobierno tumbar la reforma laboral para fortalecer la negociación colectiva. Todo lo contrario a mandar tanquetas”, ha subrayado el dirigente de IU.

Hasta el ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno ha censurado públicamente las intervenciones de la policiía. A su juicio “en buena parte de las intervenciones de la UIP hay sesgo ideológico”. “Lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el Gobierno no lo podía decir, pero ahora sí que puedo”, dijo este lunes en los micrófonos de Cadena Ser.