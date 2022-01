Un senador destapa cómo “miente” el Gobierno en sus respuestas parlamentarias

“No consta en la Cámara que el Gobierno haya remitido informes acerca del estado de cumplimiento de ninguna de las iniciativas referidas”. No, no se trata de un mensaje críptico. Esta es la respuesta que ha recibido el senador de Compromís Carles Mulet ante su insistencia por averiguar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con las mociones aprobadas en la Cámara Alta. Y no, no era la respuesta que esperaba.

Pero para entender esta historia hay que remontarse al comienzo. Desde hace tiempo, Compromís viene denunciando que buena parte de las mociones que salen adelante en el Senado y que exigen al Gobierno adoptar medidas, “no se estaban cumpliendo”. Es más, el Ejecutivo tampoco estaba enviando los preceptivos informes de cumplimiento de las citadas medidas.

Ante esta anómala situación, Mulet se ha dirigido al Gobierno en diversas ocasiones para exigirle por escrito los informes de aquellas mociones de la coalición que habían sido aprobadas pero no cumplidas. La respuesta por parte del Ejecutivo fue una negativa rotunda. Acogiéndose al artículo 20.2 del Reglamento del Senado, el Gobierno manifestó que no aportaba esa documentación porque ya estaba en poder del Senado y tiene acceso directo a ella. Sobra decir, que Mulet intentó acceder a dicha información y no tuvo éxito, por lo que volvió a pedir una y otra vez los documentos al Ejecutivo.

En esta tesitura, el parlamentario de Compromís requirió la información directamente a la Mesa del Senado y para su sorpresa la contestación fue la indicada al principio de esta historia. El presidente de la Cámara Alta, Ander Gil García, confirmaba sus sospechas de que “dichos informes no existen”.

A juicio de Mulet, esta respuesta “deja en evidencia al Gobierno y destapa que ha estado mintiendo de manera reiterada” al no remitir a la Cámara los preceptivos informes de cumplimento de las mociones aprobadas por el Senado.

Mulet ha pedido ya la comparecencia del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Feliz Bolaños, y del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para que expliquen el motivo de “la falta de respeto reiterado por parte del Gobierno al Senado” que se repite con las respuestas a las preguntas escritas o solicitudes de informe.