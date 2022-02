Casado defiende en Bruselas que el gas y la nuclear se consideren sostenibles

El líder del PP, Pablo Casado se ha reunido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola y con el líder de los conservadores en el hemiciclo comunitario, el alemán Manfred Weber con quienes habló sobre el futuro económico de la UE.

Casado, dio su apoyo en Bruselas a la clasificación de la energía nuclear y el gas como fuentes “verdes” dentro de la taxonomía los futuros estándares de inversión, porque hará la economía europea más competitiva. “El Partido Popular Europeo veía diciendo desde hace tiempo que tenemos que ser competitivos (...). Abogamos por que haya una energía asumible para las industrias. Esa taxonomía en la que la nuclear y el gas se van a convertir en energías verdes es algo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, cuando nadie lo defendía”, dijo Casado.

El líder del PP reivindicó esa medida como una de las palancas necesarias para adquirir una “competitividad” que engrase todas las políticas de la Unión Europea. “En Europa estamos muy orgullosos de nuestro Estado del bienestar, único en el mundo, de nuestro sistema de pensiones, sanitario, como se ha visto en la crisis del covid, educativo... pero eso se tiene que financiar con un crecimiento económico que permita la creación de empleo y unos marcos de competitividad”, dijo.

Además de a la política energética, Casado se refirió a las “políticas de competitividad” en general donde apostó por eliminar burocracia. “Tenemos que dar flexibilidad a nuestros mercados de trabajo y tenemos que bajar impuestos, como están haciendo la mayoría de países gobernados por el Partido Popular e incluso algunos gobernados por el Partido Socialista y yo es lo que vengo pidiendo siempre en nuestro país”, concluyó.

Sobre política exterior, Casado destacó la preocupación compartida con Metsola o Weber por la situación en Ucrania donde, insistió, que Europa tiene que tener una sola voz, defender la política de vecindad frente a las amenazas, ampliando la Alianza Atlántica. Al igual que le expuso al líder de la CDU, insistió en su propuesta de ampliar la OTAN a Australia, Indica y Japón.

Reparto de fondos

En cuanto al reparto de fondos, dijo que todos los países miembros tienen una oportunidad de debatir cómo se están implementado la ejecución de la misma. Recordó que, desde el PP se propuso un plan estructural, y agencia de supervisión de los fondos, “pero ahora estamos en otra etapa que no es que no nos gusta el plan propuesto, que es legítimo, sino que hablamos de la ejecución del mismo y cómo se tiene que hacer de manera objetiva”.

Casado volvió a denunciar el reparto de dichos fondos que dijo “es evidente que el Gobierno de Sánchez los está repartiendo de forma discrecional”; algo que denunciarán los alcaldes del PP en Bruselas el próximo miércoles. “Pensamos que remodelar sedes sindicales no es lo prioritario frente a otras medidas estructurales como bajar impuestos, dotar de mayor flexibilidad el mercado laboral o fomentar la maternidad y la conciliación. Subrayó que “Europa ha cumplido con España” por lo que subrayó que espera ahora “que el Gobierno cumpla con los españoles”. “Esto no es hablar mal de España sino de lo que está haciendo el Gobierno”.

“Lo que pedimos globalmente es uqe haya una gestión objetiva, transparente y eficaz. Me gustaría que el dinero llegara a los españoles. Que al menos, el dinero que venga no se desperdicie en proyectos que no crean empleo” y subrayó que eso es algo que dicen también “la mayoría de nuestras fuerzas políticas de UE que está en la oposición, y así lo están denunciando”.