El líder del PP, Pablo Casado ha mantenido un almuerzo de trabajo con el presidente de la CDU -Unión Demócrata Cristiana de Alemania- Friedrich Merz en Berlín. Merz, quien acaba de ser elegido nuevo presidente de la formación, tiene la misión de marcar el rumbo del partido tras la salida de Angela Merkel.

Con este viaje, Casado ha estrechado lazos con la CDU, partido hermano dentro del Partido Popular Europeo (PPE) y que siempre ha sido referencia para el PP español, sobre todo durante el liderazgo de la excanciller Angela Merkel. El líder del PP constató que existen “muchas coincidencias, buena colaboración” entre ambos.

Durante el encuentro, ambos líderes han hablado de su intento para fortalecer la UE, la política exterior o la crisis de Ucrania.

Casado destacó que Merz tiene una amplia experiencia como eurodiputado y ambos comparten que la UE tenga una posición clara y relevante para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Tenemos claro que la Alianza Atlántica es quien tiene que guiar la posición de nuestros países”, indicó al tiempo los partidos están siendo leales a la posición de sus países. Dijo habían coincidido en la posición que mantiene el PP de abrir la OTAN a otras potencias como Australia, Japón o India para que lo que se ha configurado en torno a Australia, Reino Unido o EE UU “no deje al margen a los que somos socios de la OTAN”.

👉 @pablocasado_, tras su reunión con @_FriedrichMerz: “Le he expuesto nuestra posición de ampliación de la OTAN. Compartimos la necesidad de que la UE tenga una posición clara y relevante.” pic.twitter.com/6umbsoJMrF — Partido Popular (@populares) February 2, 2022

“Absoluto respaldo a la posición de la UE y la OTAN”, reiteró. De nuevo, el líder del PP exigió que los líderes de los países actúen con “transparencia” y que, en el caso de España, Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre ello, como ya le pidieron desde el PP y después de que Casado tuviera que llamar al presidente del Gobierno ya que éste no lo hacía.

Casado y Marz también hablaron de los ejes estratégicos para el futuro de Europa o de la Covid. “Sería bueno que hubiera cierta coincidencia en la responsabilidad de los países” sobre la gestión de la pandemia y destacó cómo el PP ha criticado ya que se mezclara, por ejemplo, la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior con la votación de las pensiones. Asimismo, pidió que las mascarillas en exterior se vayan retirando y planes de recuperación “eficientes”.

Ambos líderes también hablaron sobre los fondos europeos, Casado destacó que se tienen que utilizar con transparencia, objetividad y acompañados con reforma estructural. Por ello, recordó que el PP propuso la creación de una autoridad competente, “es lo que exigimos en Europa y lo que la CDU también ha apoyado en todo momento”.

👉 @pablocasado_: “Apoyamos los fondos de recuperación, pero tienen que utilizarse con transparencia y objetividad e ir acompañados de reformas estructurales que permitan competir, crear empleo y crecer”. pic.twitter.com/sxAEFerk2U — Partido Popular (@populares) February 2, 2022

También trataron cuestiones económicas como las relacionadas con el sector energético donde el PP se muestra a favor de que la nuclear y el gas se consideren energías verdes, que Europa apueste más por la innovación para la creación de grandes factorías. “Creemos que Europa tiene que volver a competir en la economía de la cuarta revolución industrial y en eso también estamos de acuerdo con la CDU”.

👉 @pablocasado_: “La CDU y el PP coincidimos en que Europa tiene que volver a competir en la economía de la 4ª revolución industrial”. #Energía #Innovación pic.twitter.com/Bg6PhDdIsV — Partido Popular (@populares) February 2, 2022

Políticas derivadas de seguridad como la inmigración o una política de vivienda que permita la conciliación y emancipación de muchos jóvenes, fueron algunos otros temas de los que ambos trataron.

Casado subrayó que “el PP y CDU tenemos que ir de la mano, un eje que tiene que intensificarse unida a la colaboración que tengamos en el Parlamento Europeo”.

“No” a la contrarreforma laboral

Por otro lado, y preguntado por la contrarreforma laboral, el líder del PP reiteró que hoy, tras conocer los datos de paro se confirma que “la contrarreforma laboral no es una buena idea ni tampoco el hecho de que no haya más flexibilidad laboral, sino todo lo contario”. Recordó que “no la apoyaremos porque la actual está funcionando muy bien, la utilizó el gobierno para crear los ERTE” y consideró que es una “irresponsabilidad atacar la flexibilidad laboral”. Por ello, subrayó “votaremos no”. “Las negociaciones que están haciendo son poco edificantes” y las tildó de zoco de prebendas. “La ley actual funciona, y lo que funciona no hay que cambiarlo”. Para ello puso de ejemplo “las recetas que hay en Alemania, no solo las que plantea la CDU e incluso las que plantea el canciller alemán, son los que proponemos nosotros”, recordando una de ellas: la mochila austriaca.

👉 @pablocasado_: “Los datos de paro confirman que la contrarreforma laboral de PSOE y Podemos no es una buena idea. Es una irresponsabilidad atacar ahora la flexibilidad laboral y votaremos NO“. pic.twitter.com/rigT7sPyP9 — Partido Popular (@populares) February 2, 2022

Elecciones 13F

En cuanto a las elecciones de Castilla y León, Casado indicó que “hay que votar en clave europea” también, porque preocupa qué pasa con la PAC, con la industria del motor. “También he venido a hablar de esto, de que no haya impuestos que gravan los vehículos a límites insostenibles... Se vota también eso un 13F, y confía en que los castellano leones sepan verlo.

Reunión con CSU

Después de esta reunión con Friedich Merz, el presidente del PP también se verá con la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera que dirige Markus Söder, una formación que también está en este momento inmersa en un proceso congresual. Será un viaje de un solo día, dado que mañana Casado quiere asistir al debate y votación sobre el Real Decreto de la Contrarreforma laboral que se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados.