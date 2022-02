El Estado Islámico anima en español a sus terroristas con los beneficios del paraíso pero sin comunicar la muerte de Hashimi

La falta de pronunciamiento del Estado islámico (Daesh, Isis) sobre la muerte de su segundo califa, Ibrahim Hashimi, que se suicidó cuando iba a ser capturado por tropas de élite de los Estados Unidos, ha obligado a los yihadistas a “rellenar” el hueco (hasta que se conozca el nombre del nuevo jefe, si es que lo dan a conocer) con soflamas de tipo de teórico y religioso.

La idea-fuerza que Isis transmite desde el principio a los terroristas es que todas las atrocidades que cometen están justificadas porque Alá así se lo exige para que puedan alcanzar el paraíso. De nuevo en español, idioma al que parecen haberse abonado de forma permanente, publican en sus redes sociales lo que llaman “La Arboleda de la profecía”, en la que, de una forma sencilla, mediante respuestas y preguntas, transmiten una serie de consignas.

“Entonces Él (Alá) dirá ¿Estás contento?. Y ellos dirán: cómo no vamos a estar contentos oh Señor cuando nos has dado lo que nos has dado a nadie más de tu creación”. Se les explica que hay que estar contentos porque Alá les ha salvado del fuego del infierno y les ha admitido en el paraíso para que puedan disfrutar de él. Describen el paraíso lleno de jardines, ríos y viviendas.

En este caso, al hablar de la “Yanna”, el paraíso, no detallan algo que se da por sabido: una vida inmortal y llena de felicidad, donde cada deseo será cumplido. Todos tienen 33 años. Dispondrán de trajes lujosos, joyas y perfumes, participando en banquetes servidos por jóvenes, mientras los afortunados descansan en divanes adornados con oro y piedras preciosas. También estarán las huríes para la satisfacción carnal que será mucho mayor que el que se pueda experimentar en la tierra.

En otros comentarios editoriales, todavía no publicados en español, se habla del valor de “moujahidines” (combatientes terroristas) que están logrando la victoria sobre los cruzados (cristianos) y apóstatas, es decir los que no siguen la sharia, laa interpretación más rigorista del Islam.

Por los textos que vienem publicando, todo parece indicar que Isis prepara a los suyos para comunicarles la muerte de Hashimi, de la que todavía dudan y atribuyen a bulos del enemigo, cuando lo consideren más conveniente y en un ambiente de euforia y victoria, probablemente después de algún gran atentado o acción criminal de envergadura.