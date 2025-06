Las quejas de Koldo a Santos Cerdán por el cese de Ábalos: "Después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así es una canallada"

Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, se quejó febrero de 2022 a Santos Cerdán, en esas fechas secretario de Organización del PSOE, del trato que estaba dispensando el partido al exministro: "Después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así es una canallada".

En esa conversación, cuyo audio está incorporado al "caso Koldo", que ha precipitado la dimisión de Santos Cerdán como "número tres" del PSOE, ambos también se muestran preocupados porque se consideran investigados tras la dimisión de Ábalos. "Os han revisado hasta el carnet de identidad", le avisa el dirigente socialista. "¿A mí? A mí me han mirado todo, pero a mí me la suda". "No, a todos, a todos", puntualiza Santos Cerdán.

"A mí me la suda, o sea, yo no tengo nada que esconder", asegura el exasesor de Ábalos. Y Santos Cerdán vuelve a dejar claro: "A todos ¡eh! Nos miran a todos, todo". "Me parece maravilloso, si no tengo ningún problema, o esa, es decir, me da igual". Momento en el que el secretario de Organización del PSOE le interrumpe: "Pero digo que, si hubiera algo, yo creo que nos lo hubieran sacado".

Koldo García se que ha de que "Pedro se ha creído lo que se ha creído" (supuestamente refiriéndose a las razones de Pedro Sánchez para cesar a Ábalos) y asegura a Santos Cerdán que a pesar de dejar el cargo "los presidentes autonómicos le llaman". A lo que su interlocutor apostilla: "A mí me ha llegado, y me parece bien que le llamen".

"Hablan con él a escondidas"

Koldo continúa afirmando que "hablan con él a escondidas, pero hablan" y según pone de relieve le trasladan que "no entienden" y, reproduciendo lo que supuestamente le dijo alguno de los barones, añade: "Yo no sé lo que has hecho Jose, pero me da igual, como si has violado a tu hija, después de lo que has hecho". Es, deja claro, "una forma de hablar" para expresar en definitiva que "después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así es una canallada".

"Como si has cogido los millones, que es mentira, te lo digo de verdad (...) No ha cogido nada". "Y no hay pruebas de nada porque no lo ha cogido, y te lo digo yo, no ha cogido un puto duro". "Es que si había pruebas le ponen", tercia Santos Cerdán. "Hombre, pero yo no sé lo que habrá", dice Koldo.

En esa conversación, Koldo se queja a Santos Cerdán de la situación económica de Ábalos. "El problema que tiene Jose es que o le dan 150 para quitarse a su exmujer de encima...". A lo que Santos Cerdán apostilla: "Yo les pedí a estos lo de Sevilla".

Koldo (K): Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.

Santos Cerdán (S): ...que se la voy a dar, 550.000 euros.

K: Sí, es cierto.

S: 550.

K: Cierto, es verdad.

S: Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá.

K: No es así, no es así, es de Murcia.

S: De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla.

K: No, ¿y lo de Barcelona?

S: 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito si no y te lo doy, ¿vale?

"Un cinco por ciento de la de Sevilla"

Koldo llega a referirse a "un cinco por ciento de la de Sevilla" y Santos Cerdán le interrumpe para aclararle que "se han quedado ellos, las otras dos han abandonado y se han quedado ellos con el 100x100 de la obra" aunque "no han empezado a hacer nada". Pero el exasesor de Ábalos le corrige: "Eso no es así, llevan dos obras de emergencias de 22 millones de euros". A lo que Santos Cerdán replica: "Sí, pero esas eran previas, de lo adjudicado de eso, no han empezado nada, porque están en una revisión de costes, que en el momento que se le aprueben la revisión de costes, entonces hablamos. Pero si no me la aprueban yo no voy a hacer la obra".

En un momento dado, Santos Cerdán pide a Koldo que le diga "qué son los 550" que reclama supuestamente Ábalos.

"Los 550 son de Murcia ¿vale? que se les dieron dos obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las tres que quedan ¿vale? A él se lo tenía que dar ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalásteis 70...", le explica el que fuera asesor del ministro de Transportes.