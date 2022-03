Dignidad y Justicia presenta un libro con los datos de los 379 asesinatos de ETA sin resolver

Dignidad y Justicia presenta mañana en Madrid el libro que recoge el listado cronológico de 379 casos sin resolver y una ficha técnica, por cada caso, que recoge un resumen de los hechos, la identidad de las víctimas y las actuaciones judiciales iniciadas por la familia, así como un mapa del lugar exacto en el que tuvo lugar el asesinato terrorista. La presentación correrá a cargo de María Teresa Jiménez Becerril, Daniel Portero y Victor Valentín Cotobal.

Estas fichas técnicas realizadas en el año 2015, han sido actualizadas durante todos estos años hasta enero de 2022, en el que además de recoger los datos señalados con anterioridad, se han incluido las referencias procesales relativas al Juzgado que se hizo cargo de las diligencias, el número dado a dicho sumario, actuaciones procesales llevadas a cabo, fecha del sobreseimiento del asunto, así como si se dictó alguna sentencia, tanto condenatoria como absolutoria, contra alguno de los partícipes en el atentado terrorista, o si el asunto no pudo juzgarse por haber prescrito los hechos, sin que por parte de la familia de la víctima haya tenido acceso al derecho a la justicia y a la verdad sobre dicho asesinato terrorista.

Este compendio de fichas técnicas, se muestra como una herramienta útil para toda aquella víctima que quiera conocer de la causa seguida por el asesinato de su familiar, que le permite tener un conocimiento inmediato del órgano judicial en el que se encuentra su procedimiento, así como el número dado al mismo, proporcionándole seguridad para emprender las acciones judiciales oportunas, si es su deseo. Indudablemente este libro se muestra como un legado histórico y social inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

Muchos de estos asesinatos han prescrito y otros están amnistiados porque sus autores se acogieron a la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, pero estas imperfecciones democráticas como es la prescripción de los delitos y las conmutaciones de las penas no impiden que las víctimas tengan derecho a la verdad y conocer la realidad de lo sucedido, aunque la justicia no pueda ejercerse. Lo ideal es que la justicia y la verdad se unan, sean víctimas anteriores o posteriores a la Ley de Amnistía. Si no sucede de esta forma, tenemos que tener como referencia que el dolor de las víctimas ni prescribe ni puede ser amnistiado, según explica Valentín Cotobal en el libro.

“Consideramos que todas las víctimas son iguales y tienen los mismos derechos a conocer la verdad, independientemente de su recorrido jurídico. Para esta asociación todas las victimas merecen Dignidad y Justicia”, subraya. Para la realización del libro han colaborado la Comisaría General de Información de la Policía y el defensor del Pueblo.