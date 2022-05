Pedro Sánchez veta una Ley del PP para combatir la inflación en el IRPF

El PP busca cómo tratar de aliviar la presión que están sufriendo los bolsillos de los españoles por culpa de la disparada inflación. Sin embargo, sus intentos están dándose de bruces contra el Gobierno: en las últimas horas, ha bloqueado una proposición de Ley que los populares presentaron el 5 de abril para deflactar el IRPF. Es decir, actualizar el impuesto de la renta para evitar que aquellos que han visto elevado sus salarios por la inflación y pasan al siguiente tramo más alto, se vean perjudicados. No obstante, el Gobierno ha tumbado esta iniciativa sin dar margen para que sea debatida en el Congreso.

“Resulta imprescindible ajustar el IRPF para que las familias no paguen dos veces el alza de precios: una en la cesta de la compra y otra cuando hacen la declaración de la renta”, señala el texto de los populares. Es decir, los ciudadanos salen castigados de la inflación por el aumento de los precios de los productos, una circunstancia que las empresas pueden compensar con un aumento de los salarios (o el Gobierno con políticas fiscales expansivas, mediante bonificaciones o reducciones de impuestos). No obstante, ese aumento de los salarios puede suponer pasar a otro tramo más alto del IRPF (pagar más en la declaración de la renta) y, por lo tanto, que no acabe suponiendo ningún beneficio real.

En paralelo, el beneficio es para el Gobierno, que ve cómo los ingresos públicos mejoran a costa de la inflación. Y eso es lo que denuncia el PP, que señala que el aumento de los precios ha permitido al actual ejecutivo conseguir la máxima recaudación de los últimos 30 años en 2021, con “un récord histórico” de 223.000 millones de euros “a pesar de que estamos todavía muy lejos de recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia”. El Gobierno, con una deuda pública disparada y un déficit estructural difícil de corregir, tampoco está por la labor de reformas impositivas que redunden en una rebaja de los ingresos.

En las filas populares, recuerdan que la reducción de ingresos sería “a costa del aumento de la recaudación tributaria exclusivamente por el alza de precios”. “La presente Proposición de Ley tiene como objetivo deflactar el IRPF para evitar que aumente la recaudación tributaria exclusivamente por el alza de precios y no por el crecimiento real de la economía”, resumen en el texto.

El Gobierno se ha acogido a la Ley para tumbar esta norma del PP ya que supone una “disminución de los ingresos presupuestarios”, una circunstancia que siempre requiere de la conformidad del Gobierno para su tramitación.

No obstante, el PP tampoco va a quedarse de brazos cruzados y la secretaria general, Cuca Gamarra, ha avisado hoy que estudiarán cómo proceder y contemplan presentar un recurso. Además, ha criticado que la iniciativa ha sido vetada y tarde, casi dos meses después de cuando se presentó. Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno están estudiando adoptar esta medida en la Comunidad de Madrid y Andalucía.