Reino Unido: “Gibraltar no se usa [militarmente] contra España. Eso es un mito”

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha mantenido hoy un encuentro con su homóloga española, Margarita Robles, en el que han tratado desde los preparativos de la Cumbre de la OTAN de Madrid del próximo mes hasta la situación en Ucrania. Un encuentro en el que el mandatario británico ha ensalzado las buenas relaciones entre ambos países, sobre todo en el ámbito militar, haciendo hincapié en que “somos aliados”. Y ante las voces críticas que llevan apuntando a un posible aumento de la presencia militar de Reino Unido en Gibraltar, como supuesto para debilitar o presionar a España, ha señalado tajante: “Gibraltar no se usa de ninguna manera contra España. Eso es un mito, no es cierto. No se usa más que como base para nuestras fuerzas si actúan en el Mediterráneo de forma conjunta, porque somos aliados”.

Esta polémica sobre la presencia militar británica en el Peñón se acrecentó el pasado año cuando Reino Unido trasladó hasta allí de forma permanente el patrullero “Trent”. Ya entonces, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, apuntó que no se trataba de un acto ofensivo contra España. Sin embargo, muchos consideraban que aumentaría la tensión y los incidentes en la zona entre los buques de la “Royal Navy” y los de la Armada española o la Guardia Civil. De hecho, hay quienes sí que daban por sentado que era el primer paso para aumentar las unidades en la colonia. Sin embargo, durante la rueda de prensa que ambos ministros han ofrecido tras su reunión, Wallace ha destacado que “Gibraltar no es ahora mismo una base militar como lo era en los años 80 o 90. Hay menos capacidad militar”, ha apuntado dando entender que las intenciones de Londres no pasan por desplegar permanentemente más militares o medios.

Eso sí, en la que ha sido la primera visita de un ministro de Defensa británico a España en 17 años, ha dejado claro que “estratégicamente, Gibraltar es importante para nosotros y para la UE” por su situación junto al Mediterráneo y el Atlántico y su cercanía al norte de África, “en primera línea”. Trataba así de salir al paso de esas voces críticas que llevan tiempo asegurando que Gibraltar usaba sus sistemas de inteligencia contra España o que trata de restar peso a nuestro país tanto en la OTAN como con Estados Unidos. Al respecto, ha señalado que las posiciones de ambos países al respecto de la colonia “están muy claras”.

Por ello, ha insistido en varias ocasiones en que “somos aliados”, recordando las numerosas misiones internacionales en las que participan juntos y que ambos países también comparten la preocupación por las amenazas que llegan desde el Sahel, como el terrorismo o la inmigración descontrolada. Un continente, el africano, en el que Rusia está aumentando su influencia tanto con sus militares como con los mercenarios de Wagner.

La OTAN y la UE, “más unidas que nunca”

Y ese trabajo conjunto, “codo con codo”, es el que Wallace ha puesto de relieve en relación a la guerra en Ucrania, donde ambos países continúan prestando apoyo a su Ejército para hacer frente a la invasión de Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, “está totalmente convencido de que tiene que acabar con el país”. Ambos ministros han coincidido, al respecto, en el hecho de que Putin “se ha equivocado” al no darse cuenta de que tanto la OTAN como la UE están “más unidas que nunca”.

Y en relación a la próxima Cumbre de la Alianza en Madrid, Robles ha hecho hincapié en que es una “oportunidad para reforzar la vigencia de nuestros valores compartidos y la fortaleza de nuestra unidad y cohesión”. La ministra ha destacado que se tratará de una “Cumbre histórica”, debido tanto a la ampliación con Suecia y Finlandia como a la aprobación del nuevo concepto estratégico, la hoja de ruta que marcará el paso de la Alianza en la próxima década ante las nuevas amenazas y con la vista muy puesta en Rusia.

“Creo que va a ser un gran éxito y es muy importante porque la gente se dará cuenta de que la OTAN es para todos y que no solamente nos centramos en partes de la geografía europea”, ha señalado el ministro británico, haciendo hincapié también en esa idea de una OTAN de 360 grados. Y ha insistido en la importancia de no “infravalorar” la influencia de Rusia en países como Mali y Libia a través del grupo Wagner, usando como armas los flujos migratorios ilegales (como ya hizo Bielorrusia) o ataques en el ciberespacio.