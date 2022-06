Echenique manda un recado a Chanel: “Lo siento. No es mi culpa tener tanto sex appeal”

Las redes sociales y Pablo Echenique son una conjunción perfecta. No hay tuit que se le escape al dirigente de Podemos y lo mismo tira de humor que carga contra sus adversarios. Pero en esta ocasión, el político más mediático de nuestro país ha hecho uso de su ironía tras verse mezclado, sin comerlo ni beberlo, en una curiosa encuesta con la triunfadora moral de Eurovisión, Chanel.

La pregunta era simple: ¿Con quién te irías de cena? Con Chanel o Echenique. En un primer momento, la intérprete de “Slomo” ganaba, aunque no por mucha ventaja, como diría Echenique: “Joder, pues tampoco me ha ido nada mal”. Y es que un 2 a 1 no es mucha distancia. Sin embargo, la sorpresa llegaba después, ya que en unos nuevos resultados la ventaja se hacía mucho más grande. Pero he aquí lo llamativo, los internautas preferían ir de cena con el dirigente de Podemos y éste no podía evitar hacer gala de su particular humor.

“Espera, que hay actualización de la encuesta. Lo siento Chanel. No es mi culpa tener tanto sex appeal. Empezaste con una pequeña ventaja, pero al final las leyes de la naturaleza y la atracción han hecho su trabajo”.

Bromas sobre la mesa, la veda estaba abierta y son muchos los que han comentado esta encuesta tirando también de humor, unos con más tino que otros.

Algunos ejemplos que nada tienen que ver con los que le recuerdan que la situación del país no está para bromas y que más le valdría pensar en las pensiones, el precio de la bolsa de la compra, los carburantes y dejar un poquito de lado las redes sociales.