El ‘juez del CNI’, Pablo Lucas: «Nunca he recibido presiones»

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, que ejerce de supervisor judicial del CNI hizo ayer una contundente defensa de la labor autónoma de los jueces: «Nunca he recibido presiones». Esta palabras, que llegan después de todo el embrollo formado a raíz del «caso Pegasus» en el que algunos de los independentistas espiados cuestionaron la supervisión de la Justicia sobre los espías españoles, fueron pronunciadas en un acto en la Universidad Complutense bajo el nombre «independencia judicial y estado de Derecho en el Reino de España».

«En más de 20 años no he recibido ni una sola presión. Prácticamente no he hablado con ninguna autoridad política», expuso Lucas. «Y no he visto a ninguno de mis compañeros que reciban presiones. Reto a quien sostenga lo contrario a que me diga casos concretos», subrayó. El magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo fue elegido en 2009 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cumplir la función de garante de los derechos de los ciudadanos con el CNI. Su trabajo siempre ha estado en un segundo plano, pero los últimos meses su nombre ha estado en el candelero después de que la exdirectora de Inteligencia Paz Esteban enseñara en el Congreso de los Diputados los informes firmados por Lucas para intervenir las comunicaciones de, al menos, 18 personas relacionadas con el separatismo catalán. «Siempre he dicho que los jueces españoles somos independientes [...] lo cual no quiere decir que yo ignore que hay un debate extraordinario sobre la politización de la Justicia».

No obstante y aun desvinculándose de las injerencias políticas, el magistrado no se ha reconocido ajeno a los medios. Por eso, cuando se encuentran con un «torbellino mediático», según su relato, esto «sí puede representar una presión importante. Muy importante. Porque vivimos en la sociedad, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos... y no podemos salir al debate público porque si lo hacemos perdemos nuestra imparcialidad».

IV Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas “Independencia Judicial y Estado de Derecho” Mesa redonda. “Independencia judicial y Estado de Derecho en el Reino de España”. Juan Antonio Xiol Ríos, Vicepresidente del Tribunal Constitucional; Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado del Tribunal Supremo; Josep María Castellà Andreu, catedrático de Derecho Constitucional - UB; Rafael Bustos Gisbert, catedrático de Derecho Constitucional – UCM. Modera.- Paz Andrés Sáenz de Santa María, Consejera Permanente de Estado. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Para eso, para protegerlos, está el Consejo, dijo, así que criticarlo es tirar piedras contra su propio tejado. Y en esta línea, Lucas defendió la necesaria renovación del CGPJ y se mostró escéptico ante la posibilidad de que el cambio en la elección de los vocales (que sean los jueces los que elijan a sus pares en el Poder Judicial) vaya a traducirse en una mejora de la calidad democrática. «Cambiaría que lo que hoy en día se atribuye a los partidos políticos, se atribuiría a las asociaciones judiciales», dijo y comentó jurisprudencia en la que ya se habla de que pudiera existir la «lealtad asociaciativa». «Me parece que no ganaríamos», comentó. Así que, ¿Cuál sería la solución?: «No me atrevo a decir cuál puede ser, pero siempre pasa por cumplir lealtamente la Constitución. En el fondo y en la forma. En la materia y en los plazos».

El Estado de Derecho

Al evento asistieron también el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, y los catedráticos de Derecho Constitucional de la Complutense Josep María Catellá Andreu y Rafael Bustos Gisbert. El magistrado del alto tribunal también incidió en la necesidad de renovar los órganos judiciales a tiempo y marcó que su mandato había caducado este fin de semana.

Asimismo, realizó un repaso sobre el último fallo dictado por el tribunal garante de la carta magna y reseñó las discrepancias que habían imperado ante la dificultad de interpretar el precepto de la ley que habla sobre la jurisdicción contenciosa y hasta dónde puede involucrarse en otros poderes del Estado.