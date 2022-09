Sánchez asume otra medida del PP: las empresas que usan la cogeneración se podrán acoger al tope del gas

Pedro Sánchez ha entrado en el Senado con voluntad de reivindicar sus medidas durante esta legislatura, con ganas de confrontar con Alberto Nuñez Feijóo para contraponer cómo se salió de la crisis económica de 2008 con Mariano Rajoy y cómo ha actuado él con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania y con la intención de erigirse en el protector de las clases medias trabajadoras y la industria, colectivos más afectados por la inflación. Todo ello, aderezado con un tono “podemizado”, cuando ha proyectado las nuevas medidas que adoptará el Gobierno este mes para ahorrar energía, tras advertir que se están preparando para el “peor” escenario: “No van a ser medidas dramáticas, ni va a haber apagones de electricidad ni racionamiento. Ninguna de esas escenas apocalípticas que evoca la bancada de la derecha y que los medios jalean”, ha afirmado.

El presidente del Gobierno ha evitado dar detalles de cuáles serán las medidas de ahorro energético, aunque ha matizado que se emitirán “una serie de recomendaciones” (es decir, se entiende que no serán obligaciones) y se ha limitado a poner como ejemplo las medidas adoptadas ya en agosto: “El consumo, desde el 10 de agosto, se ha reducido en un 4,6% en nuestro país. Los estándares de vida no creo que se hayan resentido. En España y Occidente se desaprovecha una importante carga de energía generada”. Asimismo, también ha advertido de que “si no son suficientes las medidas en hogares, habrá que ir a la industria”, aunque ha querido lanzar un mensaje de calma y ha asegurado que habrá ayudas del Estado.

También ha querido lanzar un anuncio para la industria: las empresas que usan la cogeneración podrán acogerse al mecanismo de la “excepción ibérica” para topar el gas. Una medida, no obstante, que venía proponiendo el PP desde hace tiempo y que se suma a la rebaja del IVA en el gas y la electricidad.

“Nos estamos preparando para lo peor que es un corte de gas absoluto. Primero incrementar importaciones de gas de otros lugares del mundo. Y, segundo, acelerar energías propias, renovables”, ha señalado, antes de explicar que España ya está “auxiliando” al resto de socios europeos: durante la primera quincena de agosto, se ha exportado gas en forma de electricidad equivalente a 2.400 gigavatios hora (consumo total de Cantabria de seis meses).

Sánchez ha continuado el intento de tratar de seducir a los electores, que cada vez confían menos en él y apuestan más por Feijóo, como indican todas las encuestas: el líder popular aventaja al socialista en todos los sondeos. Es decir, erigirse en una suerte de protector. “Este Gobierno va a ampliar todas la ayudas para reducir los esfuerzos de los hogares. Les prometo que nos desviviremos para evitar que el impacto social se prolongue en el tiempo”, ha resumido, una idea que viene repitiendo mucho en los últimos días, y contraponiendo a cómo se salió de la crisis económico de 2008 con el PP en el Gobierno. En este sentido, ha tenido mensajes también en esa línea: “En la crisis financiera no aplicaron ertes, sino despidos masivos”, ha espetado a Feijóo.

También ha vuelto a dirigirse a las energéticas y la banca, sectores a los que ha acusado de estar compuestos por empresas dirigidas por “ilustres apellidos” y que han convertido durante años “sus caprichos en ley”: “Se han pensado que España es suya”. “En España existe democracia y se expresa en la voluntad popular y no en unos cuantos cenáculos madrileños”, ha reiterado, antes de decir que “este gobierno no tiene ninguna animadversión a la banca y a las eléctricas”, afirmación que ha causado el rechazo en la bancada del PP.

Este es el segundo cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Sánchez se ha extendido durante casi una hora, mientras Feijóo apenas tiene 15 minutos para poder intervenir. Hay que tener en cuenta que en el Senado las mayorías son distintas al Congreso, ya que el resto de formaciones son residuales. De los 263 senadores que hay, el PSOE tiene 113 y el PP, 104. El tercer partido con mayor representación en la cámara alta es Esquerra con 13 miembros, mientras que Vox tiene tan solo tres y está integrado en el grupo mixto y Podemos no tiene.