Los impuestos de Sánchez a la banca y energéticas, a debate en el Congreso el martes

El primer pleno del nuevo periodo de sesiones se celebrará la semana que viene y parece un anticipo de lo que viene de aquí hasta finales de este año: unos meses de máxima agitación, con propuestas legislativas de alto voltaje. Entre estas, están la creación del impuesto a las energéticas y la banca para gravar sus beneficios extraordinarios entre 2023 y 2024 (las compañías deberán abonar la recaudación en septiembre, aunque ya en febrero deberán adelantar un 50% del importe total), que se debatirán el próximo martes, con la toma en consideración. Ese será el primer trámite para su aprobación final.

La tramitación de ambos impuestos ha suscitado una gran polémica porque se han registrado como proposición de Ley, una vía para eludir a los órganos consultivos, que podrían posicionarse muy críticamente contra ambas iniciativas. Eso es lo que ha afeado el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, al reprochar que no se tramiten como proyectos de ley “defraudando el procedimiento legislativo”, aunque ha anunciado que su grupo va a remitir una carta a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para que emita un dictamen sobre el tema. Si se hubiera tramitado como proyecto de Ley, el BCE se habría tenido que posicionar (aunque su informe no es vinculante), pero al ser proposición de Ley no lo hará. No obstante, Ciudadanos pide que lo haga de oficio y se acoge a un precedente de Lituania.

“Además, esta proposición de ley infringe el derecho europeo”, ha afirmado Bal, al asegurar que es ilegal la prohibición de repercutir el aumento de los impuestos a los clientes y ha señalado la normativa europea, que dice que las empresas tienen la obligación de repercutir todos sus costes (incluido los impuestos) a los clientes para “no incurrir en competencia desleal”.

Podemos, por su parte, ha defendido estos impuestos y ha ido más allá: ha exigido que en este periodo de sesiones se aprueben los presupuestos y cuatro leyes más. El portavoz, Pablo Echenique, ha pedido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (rebautizada como ley mordaza por sus detractores); la ley de Vivienda; la ley trans; y, la reforma de la ley del aborto. Sobre vivienda y seguridad ciudadana, ha recordado que son dos leyes que se deben aprobar antes de los presupuestos. “No lo pensamos nosotros como posición particular de Podemos, sino el electorado progresista no entiende que no esté aprobada tras tantos meses una regulación de los precios del alquiler”, ha afirmado.

“Es un periodo político de los más decisivos en la legislatura en el Congreso”, ha señalado Echenique, quien ha reivindicado los presupuestos porque elevan el techo de gasto y ha sostenido que el Gobierno protege a la “gente vulnerable” rechazando la “austeridad” y aplicando políticas económicas contracíclicas “cuando vienen mal dadas”. No obstante, habrá que ver cómo se concilia el aumento en gasto en Defensa con el gasto social.

También Echenique ha dado “todo el apoyo” a la iniciativa de Yolanda Díaz para topar el precio de los alimentos básicos, al igual que Íñigo Errejón. El líder de Más País ha considerado que es una medida “urgente y necesaria” y ha afirmado que la legislatura ha llegado a una bifurcación en la que se tiene que decidir quién paga los costes de la inflación. “Quedarnos quietos significa que la inflación la pagan los sueldos, hay que tomar medidas avanzadas”, ha afirmado, en defensa de la medida excepcional propuesta por la vicepresidenta del Gobierno. Aitor Esteban (PNV) también ha visto “interesante” la idea de Díaz, aunque ha criticado las formas, que considera “más electoral que otra cosa”.

Orden del día del pleno

Además de los impuestos, también está previsto que se debata y vote una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y cuatro proyectos de Ley del Gobierno. En concreto, los dictámenes de la ley de regulación del juego y de la reforma de la ley del sector ferroviario; el debate a la totalidad de la ley para el desarrollo sostenible y la solidaridad global; y, las enmiendas del Senado de la ley crea y crece.

Asimismo, también se votará la creación de una comisión de investigación sobre las supuestas acciones del Ministerio del Interior contra líderes independentistas durante la etapa de Mariano Rajoy. En concreto, según recoge el orden del día, es sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada “Operación Cataluña”. Es una iniciativa impulsada por Bildu, ERC y JxCat y queda por ver si el PSOE finalmente acaba apoyándola, como dejó entrever hace un par de meses.