Feijóo ve “decepcionante y escasa” la rebaja fiscal de Sánchez: “No tiene sensibilidad con las rentas bajas”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tildado de “decepcionante y escasa” bajada de impuestos a clases medias y bajas que recoge la propuesta fiscal que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha quejado de que esa bajada no vaya a afectar al ejercicio 2022, pese a la “dificultad” de los ciudadanos este año por la alta inflación. “Esta propuesta no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y las rentas bajas, a las que se ha dicho ‘no’ a la rebaja de impuestos en este año 2022″, ha asegurado Feijóo desde Galicia donde se ha reunido con la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, poco después de conocer los anuncios fiscales que ha realizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El líder del PP ha señalado que su partido se pronunciará “con detalle” cuando analice a fondo el contenido de las medidas del Gobierno para “no improvisar”, pero ya ha apuntado que el PP ve “decepcionante” la bajada de impuestos que recoge para las clases medias y bajas. Además, ha indicado que los alimentos “no van a bajar” y siguen teniendo “la cesta de la compra más alta”.

Sin “tibieza”

En su visita a Vigo, Feijóo ha hecho una defensa de la Pesca frente al veto a la pesca de fondo aprobado por Bruselas en cerca de un ciento de áreas de aguas comunitarias algo que, solo en Galicia, supondría un impacto de hasta 816 millones de euros en la economía gallega, que afecta a cuatro países comunitarios -España, Portugal, Irlanda y Francia- y a cinco comunidades de España.

La prohibición de la actividad pesquera provocaría el colapso de muchas otras actividades marítimo-pesqueras y de la cadena mar-industria, bien por la caída logística, el arrastre comercial o la pérdida de demanda de bienes.

Feijóo ha criticado la “normativa precipitada, no consensuada y nada sólida” que se ha llevado a cabo desde la comisión europea de pesca; algo que tildó de “grave error”. “Es poco transparente que no se haya concretado cuál es el motivo de estas zonas” y advirtió de que, además, no tiene rigor científico, no es eficaz porque “a estos barcos se les obliga faenar en otras zonas y se va a generar un conflicto pesquero y se va a tomar sin consenso y afecta a la soberanía europea”. Además, recordó que, con este veto, “ahora tenemos que importar más pescado de otros continentes donde no se respetan estas vedas, de manera que no se respeta el medio ambiente. Hemos decidido eliminar nuestras capturas sin estudios sólidos”, alertó.

Ante esto, el líder de los populares pidió al Ejecutivo que “se deje de tibiezas”. “No se puede ser tibio cuando se afecta a 4.000 tripulantes españoles y más de 1.100 barcos”. Asimismo, lamentó que hayan dicho desde Bruselas que las alegaciones de España “han llegado tarde” y que no se podían incorporar al dictamen. “Si es así, es inaudito y muy grave”, apuntó Feijóo quien ha vuelto a reclamar medidas concretas. Por ello, exigió al Gobierno que recurra el reglamento -algo que apuntó, en ese momento aún no había confirmado si lo haría- y “pedimos que, desde ya, se solicite una medida cautelar de anulación parcial del decreto mientras no se resuelva”.

También criticó que en el Gobierno sigue habiendo dos mitades en la que, “no todos están implicados” porque el ministro de Consumo, Alberto Garzón de Unidas Podemos, cuando se le ha preguntado por el problema de la pesca, “ha dicho eso que es la primera noticia que tiene. Es muy difícil pensar que este Gobierno está defendiendo los intereses de los españoles”, incidió el líder de los populares.

Propuestas

Desde el PP Europeo han pedido que se lleve a cabo un pronunciamiento europeo y han logrado el compromiso del grupo para que se discuta en el Parlamento. También han pedido que se mantengan unidos los Ministerios, que el Gobierno recurra de manera inmediata ese reglamento, que pida una medida de moratoria a la Comisión Europea y hacer un frente común con Francia, Portugal e Irlanda para hacerle ver-al comisario de pesca- que se equivoca.

Feijóo, advierte de que, no solo se va a incrementar la cesta de la compra en estos productos sino además el paro en el sector pesquero sumado a lo que supone amarrar la flota, un deterioro de la misma y dejar de consumir pescados. Incluso, creará “un conflicto entre flotas porque tendrán que faenar en otros caladeros para poder pescar algunas toneladas”.