El Gobierno desmiente a Podemos sobre el aumento de Defensa: “Todos los ministros lo sabían”

El aumento de presupuesto en Defensa hasta un 26 por ciento por medio de los programas especiales de armamento (PEA), ha sembrado la polémica dentro del Gobierno de coalición, tan solo unas horas después de que los dos partidos que forman parte del Ejecutivo sellaran la luz verde a las mismas cuentas. Pacto que fue oficializado con una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, publicó a través de sus redes sociales que Podemos desconocía el aumento “unilateral” en el gasto de Defensa. Lo tachó de “deslealtad” y de “vergüenza” e incluso llegó a amagar con romper el Gobierno. Si no lo hace su partido, decía, es porque la alternativa es PP y Vox.

Unas acusaciones que no han sentado nada bien a la parte socialista del Gobierno y que desmienten en absoluto. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a los medios de comunicación que “evidentemente” los grupos negociadores lo conocían. “Evidentemente ¿de verdad creen ustedes que con la actualidad que tuvo esa cuestión los que se sientan a negociar no van a preguntar como se comporta esa partida?”. La cuestión, según el Gobierno, es que desconocen si el equipo negociador morado, compuesto por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez y el jefe de gabinete de la vicepresidenta, Josep Vendrell, comunicaron o no a Pablo Echenique esta información. Según fuentes del Ejecutivo no saben cómo se gestionó internamente en Unidas Podemos esa información, pero sí insisten en que el equipo negociador sí solicitó esa información. De hecho, creen estas fuentes que es “menospreciar” la capacidad del equipo negociador morado y hasta “insultante” para ellos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también aseguró que todos los ministros conocían los pormenores presupuestarios. “Invertir en defensa es invertir en la paz, en seguridad, en libertad, en I+D+i y en puestos de trabajo”, aseguró Robles.

Ante esta polémica, que en algunos espacios del Gobierno tildan de “artificial” e incluso creen que “subrayar las diferencias no les beneficia”, a Podemos, en el espacio morado siguen manteniendo que Hacienda no concretó a su equipo negociador la cuantía del gasto militar ni vieron el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado, con anterioridad a su presentación. Se defiende, así, el órdago marcado por su portavoz nacional.

Mientras, en el equipo de la vicepresidenta se recalca que sí se conocía el aumento militar y que iría canalizado a través de los créditos plurianuales. Ponen en valor que es una promesa del presidente del Gobierno que deben respetar, pero ni confirman ni desmienten que conocieran el incremento al 26 por ciento en gasto en Defensa.