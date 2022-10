El inagotable análisis de los audios de Villarejo

La cantidad ingente de documentos, contratos, audios, cuentas y demás material depositado en el “caso Tándem” se traduce en dos números: cinco años de investigación y 35 líneas de investigación (piezas) separadas. Las dos últimas, el 13 y el 19 de septiembre, en un intento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por ordenar la causa. Ahora, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha requerido a distintos medios de comunicación y al influencer Alvise Pérez que aporten las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que dispongan para que se analicen y decidir si ramifican todavía más la macrocausa, según fuentes de la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó volver sobre el “caso Kitchen” cuando se dieron a conocer unos audios inéditos de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. En el registro de casa del comisario en 2017, la Policía se llevó cajas y cajas de cintas, pero los agentes no fueron capaces de desencriptar muchas y García Castellón remitió una parte al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para ver si allí podían. En las actuaciones no consta, por el momento, que los espías hubieran podido desentrañar las claves para acceder a estos audios, pero hace unos meses medios como El País o uno recientemente creado llamado Fuentes Informadas empezaron a publicar fragmentos de conversaciones que no constaban en el sumario. Formaban parte de lo encriptado. Algunos investigadores asumen que detrás de la mano filtradora a Villarejo porque las publicaciones comenzaron poco después de que éste recuperara sus agendas en las que venían perfectamente apuntadas sus conversaciones por interlocutores y fechas.

Pero sin poder demostrar esto, Asuntos Internos va a analizar todo lo que pueda sobre estas grabaciones. El juez denegó reabrir “Kitchen”, pero sí accedió a que los audios de Cospedal y el resto pasaran a dependencias policiales con la apertura de la pieza 34. Fuentes conocedoras de los trabajos explican que los trabajos se basarán en estudiar desde el origen de los audios hasta su contenido para saber si de ellos se pueden abrir nuevas derivadas o se incluyen en investigaciones que ya estén en curso.

Por otro lado, y también con esta intención “instrumental” García Castellón ha dado la venia para la pieza 35 que ha llamado “pieza de averiguación patrimonial derivada del análisis de los efectos intervenidos en C/ Turquesa (Galapagar)”. La intención aquí es cotejar cuáles de los trabajos de Villarejo llegaron a ejecutarse y a pagarse. Los agentes de la Policía enviaron un informe con un listado de encargos de clientes privados en los que podía indagarse, como adelantó LA RAZÓN. El juez quiere que se tome como referencia desde 2004 hasta 2017 y se analice la declaración de las operaciones del comisario con terceros para ver qué pagos se emitieron y se recibieron. En función del resultado se acordará la apertura de nuevas piezas de investigación.

Listas para juicio

Y mientras unas se abren otras se van sellando. La negativa del instructor a reabrir una escisión de “Kitchen” dejó en bandeja el final del caso. El PSOE envió a la Sala de lo Penal la última bala para intentar que se indague en la responsabilidad de Cospedal sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Pero una vez este fleco se cierre, el caso se enfilará hacia el juicio. Anticorrupción debe proponer con el Código Penal en la mano qué responsabilidad cree que tuvo cada miembro de la cúpula del Ministerio del Interior de entonces sobre la sustracción de documentos sensibles sobre la ‘Caja B’ del partido.

También la pieza que tiene que ver con Dina Bousselham está ya agonizando. Las idas y venidas de esta investigación se han sucedido a golpe de correcciones de la Sala de lo Penal al trabajo del magistrado. La última, una diligencia que quedó pendiente para saber si en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía se hallaba alguna nota del comisario jubilado que tuviera que ver con el robo de la tarjeta de la exsaseora de Podemos. La Policía ha contestado que no. El “caso Dina” queda así con muchas interrogaciones, pero el callejón sin salida dejan el asunto al borde de dos posibilidades: o el archivo, o ir a juicio solo con lo que se ha descubierto a este momento. En el banquillo se sentaría Villarejo y dos periodistas acusados por un delito de revelación de secretos al haber tenido en su poder la tarjeta que se robó a Bousselham y entregársela a Pablo Iglesias.