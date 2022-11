Policías y guardias civiles volverán a manifestarse el 26 de noviembre

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han convocado una manifestación el próximo día 26 en el centro de Madrid para pedir al Gobierno que “se siente” a negociar las condiciones de jubilación de los agentes y otras reivindicaciones.

Así lo han anunciado este miércoles ambos -sindicato y asociación- en una rueda de prensa conjunta, en la que, bajo el lema “España segura”, han reprochado al Ministerio del Interior que no les haya respondido a la solicitud de una “mesa de negociación”, por lo que han dicho “basta”. “No vamos a permitir que se nos trate como policías de segunda o tercera. O se sientan con nosotros o seguiremos una hoja de ruta marcada para hacernos oír”, ha asegurado la secretaria general del SUP, Mónica García.

La primera de las reivindicaciones de las dos agrupaciones es una mejora para la jubilación de los policías y los guardias civiles, que piden retirarse anticipadamente con el cien por cien de la retribución restante -ahora pueden hacerlo con un 75 por ciento del salario-, un derecho ya reconocido a policías locales y autonómicas como trabajadores con un desempeño especialmente peligroso.

SUP y AUGC enviaron el pasado mes de junio una carta a los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la que les reiteraban esta petición, que no ha recibido contestación alguna por parte del Gobierno, lo que consideran una “falta de respeto”.

José Antonio Rodríguez Neira, secretario organización SUP, y Mónica Gracia, durante la rueda de prensa. FOTO: Borja Sánchez-Trillo EFE

Otra de las reivindicaciones de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles es el cumplimiento del acuerdo de función pública, que recoge la jornada laboral de 35 horas y la reclasificación al Grupo B funcionarial, que, entre otras ventajas, mejoraría las dietas de los agentes.

La secretaria general del SUP ha denunciado que el Ministerio del Interior está más preocupado por la “imagen” que da a la opinión pública que de la realidad que viven sus funcionarios.

Por su parte, el máximo responsable de AUGC, Juan Hernández, ha instado al resto de sindicatos y asociaciones de las fuerzas de seguridad a unirse a sus reivindicaciones, así como a la manifestación del próximo día 26, que, a menos que el Gobierno inicie el diálogo, discurrirá, a partir de las 12:00 horas, desde la fuente de Neptuno hasta la Puerta del Sol.