El juez concluye la causa contra Ghali y no sentará al líder Polisario en el banquillo

El juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha concluido la causa abierta contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin procesarlo. No se sentará en el banquillo porque el juez Santiago Pedraz considera que no hay “indicios racionales de criminalidad” de ninguno de los delitos relacionados con torturas que le imputaba el activista Fadel Breica. La Sala de lo Penal debe decidir ahora si archiva el procedimiento o continúa con el caso.

Esta investigación se reactivó después de que se conociera la estancia del líder Polisario en un hospital de España. El Gobierno siempre ha alegado que lo acogió por motivos humanitarios cuando Ghali se encontraba muy enfermo debido al Covid-19. Las causas que dormían en la Audiencia Nacional por la imposibilidad de que él declarara se reabrieron en el momento en el que su supo que estaba en suelo español, pero ambas parecen haber quedado en nada. Sigue su curso, eso sí, la que lleva un juzgado de Instrucción de Zaragoza, si bien esa tiene relación con cómo fue la llegada de Ghali a España ese 2020 y no se dirige contra él sino contra los funcionarios y responsables de Exteriores que permitieron su aterrizaje sorteando los controles de pasaporte habituales.

En un escrito con fecha de este lunes, Pedraz decreta la conclusión del sumario y acoge la tesis de la Fiscalía: “Practicadas cuantas diligencias se han podido realizar para la comprobación del delito, participación que han tenido los investigados y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir”. Dice el juez que los testigos que han declarado relatan los supuestos delitos de tortura con meras referencias no constatadas y, por tanto, no queda acreditado que Ghali “ordenara o participara en orden a monescabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara”.

La querella presentada por el bloguero Fadel Breica en 2019 describía que el líder Polisario en los campamentos de Tinduf lo había amenazada para que abandonara el lugar. Acusaba a Ghali de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.