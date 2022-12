El TC convoca un Pleno urgente mañana para decidir si suspende la reforma sobre su renovación

El Tribunal Constitucional (TC) tiene que pronunciarse mañana con carácter urgente sobre la tramitación parlamentaria de la reforma que modifica el mecanismo vigente para su renovación. El Pleno de la institución se reunirá a primera hora para decidir, en primer lugar, si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el PP contra la admisión a trámite de las enmiendas con las que el Gobierno quiere rebajar las mayorías necesarias para garantizar el relevo en el Constitucional. Pero, sobre todo, los once magistrados que actualmente componen la institución tienen que pronunciarse sobre la suspensión cautelarísima de esa tramitación que reclaman los populares.

Ha sido el propio presidente del TC, Pedro González-Trevijano, quien tras consultar con el vicepresidente de la institución, el progresista Juan Antonio Xiol, acordó avocar a Pleno esa decisión, y hacerlo a través de una convocatoria «extraordinaria y urgente», indican fuentes del tribunal de garantías.

Si la admisión a trámite del recurso de amparo se da por hecha, más dudas plantea la suspensión cautelarísima que reclama el PP, al afectar no a una norma en vigor, sino a la tramitación parlamentaria de una modificación legal. No obstante, y aunque según las fuentes consultadas la mayoría de los magistrados se inclinaría por acordar esa suspensión cautelarísima –teniendo en cuenta que los propios letrados del Congreso han advertido tachas de «antijuricidad» en el cambio del sistema de elección de sus miembros–, esas mismas fuentes avisan que los magistrados «están divididos».

Un Pleno con al menos ocho magistrados

A la espera de su renovación, pendiente desde el pasado junio, el TC tiene aún mayoría conservadora con seis magistrados (deberían ser siete, pero Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud, no ha sido tampoco sustituido por el Senado) frente a cinco progresistas. De ahí que si los conservadores votasen en bloque, la suspensión cautelarísima podría salir adelante. No obstante, las fuentes consultadas no dan por hecho que eso se vaya a producir.

Otra vía, esta más improbable, podría impedir que el Pleno se pronunciase sobre esa suspensión cautelar que dejaría paralizada la reforma a la espera de un pronunciamiento sobre el fondo del recurso que podría demorarse meses.

Para que el Pleno del Constitucional pueda adoptar acuerdos es necesario que estén presentes –según establece el artículo 14 de la ley que regula su funcionamiento interno– «al menos dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan». Dado que en la actualidad son once magistrados los que componen el Pleno, es necesario que haya al menos ocho. Por tanto, si los cinco magistrados progresistas no acudieran al Pleno, este no podría constituirse por falta del quórum mínimo indispensable.

Puerta abierta a una subsanación

El recurso del PP cuestiona, por un lado, el acuerdo adoptado el pasado lunes por la Mesa de la Comisión de Justicia, que admitió –entre otras– dos enmiendas planteadas por PSOE y Unidas Podemos para rebajar –en el marco de la proposición de ley que deroga el delito de sedición– la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC (de tres quintos a mayoría simple). Y que incluso contempla la exigencia de responsabilidades penales para los vocales que incumplan esa obligación constitucional.

Una vez esa reforma entre en vigor (lo que previsiblemente sucederá una vez aprobada por el Senado, el próximo jueves, en el mismo momento en que se publique en el BOE), los vocales podrán proponer cada uno a un candidato y solo podrán votar a uno de los aspirantes propuestos, resultando elegidos los dos con mayor número de apoyos.

El PP también señala en su recurso de amparo la decisión que adoptó 24 horas el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Felipe Sicilia, que se negó a que la Mesa valorase una posible reconsideración del acuerdo de admisión de enmiendas, como reclamaron los populares. Fuentes del TC apuntan incluso la posibilidad de una decisión salomónica que suspendiera cautelarmente esta negativa de reconsiderar la tramitación dejando la puerta abierta a una posible subsanación si se convoca a la Mesa.