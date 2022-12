El ”aguinaldo” de Interior para la Policía: congela los programas de Acción Social

Policías nacionales denuncian que Interior ha decidido congelar la partida presupuestaria que cubre las ayudas para policías contempladas en el Programa de Acción Social para 2023, según el borrador facilitado por la Dirección General de la Policía a los sindicatos.

De esta forma, los 11,17 millones de euros de 2022 no experimentarán aumento alguno para financiar ayudas tan importantes como las destinadas a personas con discapacidad, mayores dependientes, tratamientos médicos, escuelas infantiles, ayudas al alquiler de viviendas, apoyo a la educación, familias monoparentales o armonización de la vida profesional y familiar.

La decisión, según informa la Confederación Española de Policía (CEP), supone perpetuar una inversión tan testimonial que en 2022 ha supuesto una media de solo 129 euros anuales para cada uno de los 86.129 agentes que fueron aceptados en alguno de los quince subprogramas de este paquete de ayudas de carácter social.

Una cifra muy superior a la de 2021 -año en el que 78.204 policías se acogieron a este Programa, dotado con el mismo presupuesto- y que confirma, en un escenario general de aumento de precios, de encarecimiento del coste de vida, que el Gobierno no está dispuesto a aliviar la presión de las familias de los profesionales de la seguridad pública.

“Resulta especialmente llamativo que un Gobierno socialista no retome la senda de quienes le precedieron en el poder en el periodo 2004-2011 y se niegue a aumentar decididamente la dotación económica que financia programas imprescindibles. Esta es la apuesta real que Interior debería exhibir en sus comparecencias y no el permanente uso de nuestro trabajo para obtener réditos políticos”, subraya.

“Las familias de los policías nacionales también tienen necesidades sociales que el Gobierno, y más uno del PSOE, puede y debe atender porque no somos ciudadanos de segunda. Lejos de hacerlo, la decisión conocida hoy sitúa a Interior en un puesto muy destacado en el ranking de Gobiernos menos sensibles a las demandas sociales de los policías nacionales, por mucho que se aumenten las inversiones en infraestructuras. No solo eso, sino que también acredita la nula capacidad de diálogo de un Ministerio que, una tras otra, obvia e ignora las peticiones de mejora de las organizaciones sindicales que, como en este caso, no suponen un coste elevado y no comprometen gastos futuros”, concluye.