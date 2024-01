Abascal, reelegido como líder de Vox, exhibe unidad pese a las bajas: "¿Dónde están las corrientes internas?"

Santiago Abascal ha sido oficialmente reelegido como líder de Vox durante la Asamblea extraordinaria que ha celebrado este sábado el partido. La Asamblea ha sido plácida para Abascal ya que no ha habido candidato alternativo porque ningún militante ha logrado conseguir los avales necesarios (3.600) y eso le permite ostentar el poder del partido hasta 2028. En su intervención, Abascal ha tratado de restar importancia a todas las voces críticas que han ido asomando la cabeza desde la última Asamblea (2020) ya que no ha habido candidato alternativa: "¿Dónde están las corrientes internas?", ha planteado Abascal, buscan exhibir unidad pese a las bajas de nombres sonados como Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona.

"Hablan de corrientes internas. ¿Dónde está el candidato de los medios de comunicación en esta Asamblea? ¿Dónde está la corriente interna?", ha espetado Abascal, quien ha reivindicado que su partido continúa defendiendo las mismas ideas desde el principio. "¿Qué idea de todas estas ha dejado de ser defendida por Vox o ha sido criticada por algún compañero? No la hay y no la ha habido nunca. Son películas de ciencia ficción de los medios de comunicación, que no tienen vergüenza ni límites", ha continuado.

Abascal, en este sentido, ha desgranado todo el programa de Vox: unidad nacional proponiendo ilegalizar a las fuerzas separatistas; un modelo de Estado "unitario" que garantice "libertad y unidad" en toda España; unas fronteras "fuertes" para proteger a España de la "inmigración masiva" y evitar la "inseguridad"; la libertad educativa; la defensa de los agricultores; o, la expulsión de "delincuentes extranjeros" o de los "okupas".

Como "número dos" del partido se consagra Ignacio Garriga, el líder del partido en Cataluña. A Abascal y Garriga le acompañarán 15 miembros más en el Comité Ejecutivo Nacional, que serán José Ángel Antelo, Blanca Armario, Vicente Barrera, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, José María Figaredo, Juan García-Gallardo, Luis Gestoso, Llanos Massó, Rocío de Meer, Alejandro Nolasco, Javier Ortega Smith, Pepa Millán, Reyes Romero y María Ruíz. Como tesorero estará Pablo Sáez.